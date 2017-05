Les peintures d'après-guerre d'Édouard Pignon exposées à Lyon

Les oeuvres d'après-guerre d'Édouard Pignon (1905-1993) sont exposées depuis vendredi et jusqu'en août au musée desBeaux-Arts de Lyon, auquel le fils du peintre français a donné trois tableaux récemment.



L'exposition "Ostende 1946-1953" est consacrée aux travaux de Pignon

réalisés en grande partie lors de son séjour à Ostende, en Belgique, à la fin

des années 1940.



"Ces oeuvres n'avaient jamais fait l'objet d'une telle approche, une

approche serrée", explique le commissaire de l'exposition qui dure jusqu'au 28 août, Philippe Bouchet.



Né en 1905 dans le Pas-de-Calais d'un père mineur de fond, Édouard Pignon

part à Paris en 1926 où il suit des cours de dessin, de littérature et de

philosophie, et commence à exposer.



Il montre alors le désir de prendre son

autonomie vis-à-vis des "Jeunes peintres de tradition française" et s'installe à Ostende.



"C'est une époque où il prend du recul" avec la vie artistique parisienne

et le "tout abstrait", poursuit M. Bouchet.



Dans la solitude, Pignon travaille alors en série, déclinant un sujet en apportant ensuite la couleur, ce qui marque un tournant décisif dans son

oeuvre.



Comme pour ses innombrables huiles sur toile ou aquarelles intitulées

"Ostende", représentant un bateau de pêcheurs dans le port, dont le cadrage et les teintes varient.



Coloriste de talent, Édouard Pignon s'est néanmoins vu reprocher "de

s'approcher de l'abstraction, sans sauter le pas", rappelle M. Bouchet.



En plus de la trentaine de tableaux exposés, le musée présente également

quelques céramiques, réalisées à Vallauris (Alpes-Maritimes) à l'invitation de Pablo Picasso au début des années 1950.



Le fils d'Édouard Pignon vient par ailleurs de faire la donation de trois

peintures au musée des Beaux-Arts de Lyon, "Le Grand Ostende I", "Ostende

blanc" et "L'Olivier noir".







