Les pharmaciens autorisés à vacciner contre la grippe en Auvergne Rhône-Alpes

Les pharmaciens des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine sont autorisés à titre expérimental à procéder à des

vaccinations contre la grippe, selon un arrêté paru au Journal officiel (JO).



La mesure, inscrite dans la dernière loi de finance de la Sécurité sociale,

permet aux pharmaciens attestant d'une formation, de vacciner contre la grippe saisonnière les adultes à l'exception des femmes enceintes et des personnes qui n'ont jamais été vaccinées contre la grippe, précise l'arrêté publié au JO.



"Les personnes à risque particulier (réaction allergique à une vaccination

antérieure, traitements anti-coagulants...) identifiées par le pharmacien lors de l'entretien pré-vaccinal doivent également être orientées vers le médecin traitant", ajoute le texte.



Le professionnel doit recueillir le consentement par écrit du patient et

informer le médecin traitant de ce dernier de son acte.



L'officine percevra 4,50 euros par personne vaccinée dès lors que celle-ci

bénéficie d'une prescription vaccinale et 6,30 euros dans le cas où le patient

présente un bon de prise en charge adressé par sa caisse d'Assurance maladie.



Une somme forfaitaire de 100 euros sera également versée au commerçant à partir de cinq vaccinations.



L'expérimentation, d'une durée de trois ans, vise à "améliorer la

couverture vaccinale", mais suscite la réticence des syndicats de médecins et

infirmiers libéraux, ces derniers craignant notamment un "démantèlement de leurs compétences".





Avec AFP