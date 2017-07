Les pompiers de la région mobilisés dans le sud

A la suite des violents feux de forêts qui touchent actuellement le sud de la France, la colonne de renfort Feux de forêt (Fdf) SERA 1 a quitté l’Ecole départementale et métropolitaine de Saint-Priest dans la nuit du 24 au 25 juillet.



Regroupant des sapeurs-pompiers du SDMIS, du SDIS 01 et du SDIS 73, la colonne FDF a pris la direction de l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile n°7 (UIISC7) à Brignoles dans le Var.



Au total 60 sapeurs-pompiers et une vingtaine de véhicules sont arrivés ce matin à 10h00 pour appuyer les services d’incendie et de secours déjà engagés.



Le détachement du SDMIS se compose, quant à lui, de 28 sapeurs-pompiers et d’une dizaine de véhicules.



Le centre opérationnel départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) se tient prêt à répondre à une demande de moyens supplémentaires.



La Direction générale de la Sécurité Civile relevant du ministère de l’Intérieur garantie la convergence vers les départements sinistrés de colonne de renfort organisée dans chaque zone de défense et de sécurité sous l’autorité du préfet.