Les tampons hygiéniques ne favorisent pas les chocs toxiques, selon une étude

Les tampons hygiéniques utilisés pendant les règles ne favorisent pas les chocs toxiques, dont les cas déclarés ont augmenté, selon les premiers résultats d'une étude menée par des chercheurs lyonnais qui regrettent un manque d'information des utilisatrices.



"Contrairement au tampon Rely, retiré du marché américain dans les années

1980, aucun dispositif ne stimule la production de la toxine qui déclenche le choc toxique", a souligné mardi le Centre national de référence du

staphylocoque des Hospices Civils de Lyon (HCL), qui avait lancé à l'automne

une collecte de tampons usagés afin de mener cette étude.



Selon le professeur Gérard Lina, chef de service aux HCL, "les produits

semblent avoir un effet neutre, voire bloquer le développement du

staphylocoque".



Le choc toxique semble plutôt "résulter d'un défaut d'information" sur l'utilisation du tampon.



Les chercheurs ont testé les marques les plus utilisées et tenté de

reproduire les conditions de culture se rapprochant le plus de l'intérieur du

vagin, avec peu d'oxygène.



L'étude souligne en revanche les risques liés aux coupes menstruelles.

Elles permettent une arrivée d'air plus importante, donc d'oxygène, ce qui

favorise la croissance du staphylocoque.



Pour les tampons comme pour les coupes menstruelles, Gérard Lina et

François Vandenesch, qui dirige le Centre national de référence (CNR) des

staphylocoques, rappellent de ne pas les porter plus de 4 à 6 heures et de les enlever la nuit. "Quand on les utilise correctement, le risque est moindre, mais pas de zéro", souligne le Pr Lina.



Le nombre de cas de chocs toxiques recensés a fortement augmenté dans les années 2000, de 5 en 2004 à 19 en 2011, avant de se stabiliser autour de 20.



"La maladie existe toujours", prévient M. Vandenesch. Mais l'augmentation

des cas recensés s'explique par "la notoriété grandissante" du centre et par un "meilleur diagnostic", et non par une recrudescence.





Avec AFP