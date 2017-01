Les urgences dentaires déménagent provisoirement

Les urgences dentaires habituellement situées à l’hôpital Edouard Herriot seront assurées les 25, 26 et 27 janvier prochain au service de consultations et traitements dentaires basé 8 place Depéret dans le 7ème arrondissement.



L’accueil des patients se fera du mercredi au vendredi de 9h à 11h et de 13h à 18h. Le samedi de 9h à 11h



Ce changement de lieu est organisé pour faire face à un afflux de patients plus important en raison de la grève des cabinets privés.



Le centre, situé 8 place Depéret, possède en effet une capacité d’accueil plus importante que celui du pavillon A de l’Hôpital Edouard Herriot : 20 fauteuils pourront être activés afin de répondre à la demande des patients en soins d’urgence.