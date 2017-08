Ligue 1 - A Rennes, l'OL veut assurer ses arrières

Avec une ligne de défense largement redessinée après avoir été très perméable la saison dernière, l'OL veut assurer ses arrières pour se donner des chances de remonter sur le podium de Ligue 1.



Premier vrai test vendredi (20h45) à Rennes pour la 2e journée de Ligue 1.



Les arrivées des Brésiliens Marcelo (Besiktas) et Fernando Marçal

(Benfica/Guingamp), celle du Néerlandais Kenny Tete (Ajax) ou encore de Ferland Mendy (Le Havre/L2) puis le replacement dans l'axe de l'arrière gauche Jérémy Morel sont destinés à redonner la solidité qui manquait à l'OL la saison dernière.



L'équipe de Bruno Genesio a terminé 4e à onze points de Nice en encaissant

48 buts. Une moyenne de 1,26 but par match qui en a fait la 10e défense du

championnat.



Bien trop pour prétendre au podium, bien loin du record de 22 buts concédés en 2005, année du 4e titre de champion avec Gérard Houllier

comme entraîneur.



Conséquence: Christophe Jallet, Emmanuel Mammana, Nicolas Nkoulou et Maciej Rybus ne font plus partie de l'équipe, et le Brésilien Rafael était, face à Strasbourg (4-0), samedi dernier, le seul rescapé à son poste de la ligne d'arrières qui a joué la saison dernière.



Au milieu, Maxime Gonalons, transféré à Rome, a été remplacé par le jeune

Lucas Tousart aux côté duquel l'Espagnol Sergi Darder semble manquer d'impact pour rendre l'entrejeu lyonnais plus costaud.



L'OL réfléchit encore, selon l'entraîneur Bruno Genesio, au recrutement

d'un milieu de terrain.



Durant la pré-saison, ce dernier a cherché également à travailler sur

l'état d'esprit et la philosophie concernant la récupération du ballon avec un bloc plus compact.



Certes, l'Olympique lyonnais a gagné contre Strasbourg pour son premier

match de championnat mais la faible opposition constituée par le Racing ne

donne pas de gage sur la solidité défensive de cet OL 2017-2018, pas plus que sur sa capacité à voyager.



La saison dernière, l'OL s'était incliné sept fois à l'extérieur pour trois

résultats nuls, avec notamment 22 buts encaissés.



"J'ai plus de garanties que la saison passée par rapport à ce que j'ai vu

depuis la préparation", déclare Genesio sur le sujet.



"Nous avons recruté en fonction et nous avons travaillé sur le replacement collectif", poursuit-il.



Le match de Strasbourg "n'était qu'un premier match et je ne veux pas tirer

d'enseignements définitifs. Toutefois, le début de seconde période et la fin

de match ont été insatisfaisants défensivement en étant moins bien organisés et trop loin les uns des autres. Certains replacements ont été négligés", prévient-il déjà.



Le technicien appelle ainsi à la "vigilance car on n'aura pas tout le temps la chance de mener 2-0".



Par ailleurs, Genesio veut inculquer à ses joueurs la "volonté de presser

et harceler l'adversaire quelle que soit la hauteur du bloc derrière pour mieux se projeter vers l'avant".



"On peut le faire avec un bloc haut ou un bloc positionné un peu plus bas",

explique-t-il.



Mais l'efficacité du pressing dépend aussi beaucoup du degré de forme des joueurs.



"Tous ne sont pas au même niveau dans leur préparation et il faudra

attendre encore dix à quinze jours pour trouver l'homogénéité nécessaire", souligne Bruno Genesio.