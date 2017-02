Ligue 1 - AS Saint-Etienne-OL: une rivalité ravivée

Affaire Mounier à Saint-Étienne, dérapage de Lopes pour Lyon: la rivalité entre l'ASSE et l'OL, qui s'affrontent dimanche au stade Geoffroy-Guichard (21H00) pour la 23e journée de Ligue 1, a repris de plus belle sur fond de violences entre supporters.



Formé à Lyon, l'attaquant Anthony Mounier avait été prêté pour six mois par le club italien de Bologne mais il ne jouera jamais pour les Verts, après déjà deux tentatives annulées à la dernière minute par le club stéphanois.



Cette fois-ci, les menaces très violentes d'une minorité de supporters, issus notamment d'un groupe d'ultras pourtant auto-dissous, ont eu raison de la volonté des dirigeants stéphanois de renforcer leur attaque.



Son tort ? Sa formation à l'Olympique lyonnais et des insultes datant de

2012, à l'occasion d'une victoire de son équipe de Nice à Geoffroy-Guichard

(3-2): "On les baise, les Verts", avait-il lancé pour fêter le but victorieux

à la dernière minute.



Mounier avait demandé, la semaine dernière, à rencontrer les supporters

hostiles à son arrivée pour s'expliquer, avant d'être exfiltré vers l'Italie.



Au final, les Stéphanois restent inoffensifs sur le terrain. Ils ont été

éliminés par Auxerre, avant-dernier de Ligue 2, en Coupe de France mercredi

(3-0 a.p.).



De quoi donner de sévères regrets à l'ASSE sur l'épilogue de l'affaire Mounier. Et de quoi lui mettre une grosse pression des supporters avant le derby.



Mounier, 29 ans, aurait été pourtant le 42e joueur à avoir porté les couleurs des deux villes. Et le transfert d'un club à l'autre du Lyonnais Bernard Lacombe (en 1978), ainsi que des Stéphanois Grégory Coupet (1997) et

Bafétimbi Gomis (2009), leur permit alors d'éviter la faillite.



Du côté de l'OL, le gardien Anthony Lopes, 26 ans, doit s'attendre à passer

un moment pénible dès l'échauffement dans le Chaudron, où il sera aux premières loges, dans les cages, pour subir l'ire des tribunes.



Mardi, à Marseille en Coupe de France, le portier originaire de Givors, à mi-chemin entre Lyon et Saint-Étienne, a rayé le nom du club stéphanois du palmarès de la compétition, inscrit sur le numéro de son maillot.



Une provocation de plus dont Lopes, qui avait reçu un pétard d'un supporter adverse à Metz en décembre, a dû s'excuser dans le quotidien Le Progrès, qui paraît aussi bien dans le Rhône que dans la Loire.



Peine perdue face à l'ampleur prise par son geste sur les réseaux sociaux.

"Je ne pensais pas que cela prendrait de telles proportions", a-t-il avancé en

guise d'explication. "Si j'ai blessé ou dénigré l'ASSE, j'en suis désolé. Ce

n'était pas mon intention."



La rivalité entre les deux clubs remonte au premier derby, en 1951.



Elle s'est accentuée dans les années 1960 mais restait globalement bon

enfant jusqu'à l'arrivée des groupes ultras dans les tribunes des stades

français dans les années 1980. Avec un pic en 2007 et des banderoles côté vert "La chasse est ouverte: tuez-les!" et côté lyonnais "Stéphanois, ordures

consanguines!".



Les déclarations ou comportements des dirigeants des deux clubs jettent

aussi parfois de l'huile sur le feu.



Depuis quelques années, le théâtre des affrontements entre supporters des deux camps dépasse les stades et les violences - agressions,

courses-poursuites, batailles rangées sur terrain vague, etc. - conduisent

devant les tribunaux.



En mars 2016, un homme présenté comme un ex-ultra lyonnais avait été

condamné par le tribunal de Saint-Étienne à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour avoir participé à l'agression d'un employé de banque supporter des Verts.



En septembre 2015, dix ultras verts avaient saccagé un buffet de mariage

dans le Beaujolais à coups de barres de fer, de battes de baseball et de

matraques, croyant alors s'en prendre à un fan de l'OL. La noce visée n'était

pas la bonne mais la justice les a condamnés depuis.







