Ligue 1: ASSE et Nancy dos à dos

L'AS Saint-Etienne et Nancy se sont séparés sur un score de parité (0-0), mercredi au stade Geoffroy-Guichard au terme

d'un match de la 19e journée de L1 dominé par des Verts incapables de

renverser des Lorrains à dix trente minutes.



Les Nancéiens, qui avaient déjà éliminé ici-même les Stéphanois en Coupe de la Ligue il y a huit jours (1-0), ont pu compter sur la bonne performance de leur gardien Siarhei Chernik pour enchaîner une troisième rencontre sansdéfaite en championnat qui leur permet d'être 13e avec 21 points.



L'ASSE, privée de son gardien N.1, Stéphane Ruffier, absent six à huit

semaines pour une blessure aux adducteurs, est 8e avec 26 points, à treize longueurs du podium.



Largement dominateur, l'AS Saint-Etienne n'a pourtant jamais pu trouver la faille, se heurtant à la bonne organisation défensive de son adversaire notamment après l'exclusion d'Erick Cabaco pour une intervention excessive sur Romain Hamouma (60).



Les Verts ont eu plusieurs fois l'opportunité de prendre l'avantage,

notamment d'entrée de jeu par Kevin Monnet-Paquet servi par Hamouma (1).



Ce dernier, après une passe de Monnet-Paquet, était à son tour dangereux mais sa volée était stoppée par Chernik (41) qui s'interposait sur une nouvelle tentative d'Hamouma (56) lequel avait manqué le cadre peu avant (46).



En déveine, les Verts échouaient encore sur des tirs d'Henri Saivet (71),

Hamouma (81) ou Leo Lacroix (83).



De leur côté, les Nancéiens, rapidement privés de Benoît Pedretti, blessé à un genou (20), ont été menaçants par Loïc Puyo, sur coup-franc (36).



Peu avant la mi-temps, le jeune Anthony Maisonnial, qui fêtait sa première titularisation en L1 dans les buts stéphanois, s'interposait encore sur un tir du gauche de Youssef Aït-Bennasser (58).



L'entraîneur de l'AS-Saint-Etienne Christophe Galtier a fustigé l'état de la pelouse de Geoffroy-Guichard, "indigne d'une équipe européenne"



"Cela fait six mois que je ferme ma gueule et six mois que l'on a un terrain de merde. C'est indigne d'une équipe européenne. C'est une honte", a

lancé le coach stéphanois.



L'aire de jeu des Verts n'est pourtant pas la pire du Championnat selon le

classement des pelouses établi par la Ligue de football professionnel: après

17 journées, Saint-Etienne se situait à la 14e place, avec une note moyenne de 13,6/20, devant deux autres clubs européens, Nice (15e) et Monaco (17e).



Le club de la Loire est cependant loin du leader, le Paris SG, qui affiche

une note de 19,2/20.



"J'en appelle aux responsables, non pas au jardinier, d'y mettre beaucoup

plus d'argent pour nous rendre un terrain digne de ce nom", a-t-il poursuivi.







