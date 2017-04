Ligue 1 - Avant Besiktas, Bastia, un autre match explosif pour l'OL ?

"Je ne vois pas pourquoi nous devrions nous inquiéter plus d'aller à Bastia qu'à Istanbul", a estimé Bruno Genesio avant un déplacement potentiellement tendu de l'OL, dimanche (17H00), pour la 33e journée de L1, avant le quart de finale rertour d'Europa League explosif jeudi contre Besiktas.



"Nous n'avons pas de crainte", a encore estimé le technicien lyonnais. Le 5 novembre, après une première manche tendue et gagnée par l'OL malgré une mauvaise performance (2-1), son homologue bastiais de l'époque, François Ciccolini avait suggéré que le retour pourrait être explosif.



"Il va falloir venir chez nous. Il ne faut pas avoir la grippe quand tu vas venir à Bastia, ni la gastro car cela va se régler comme d'habitude, comme des hommes, comme des Corses. Voilà", avait menacé le technicien corse, frustré par l'exclusion de deux de ses joueurs.



De quoi préparer aux Lyonnais un nouveau match tendu au niveau extra sportif, comme l'a été le quart de finale aller jeudi contre Besiktas ?



L'OL qui affrontera au retour l'un des publics les plus chauds d'Europe, est depuis vendredi visé par une procédure disciplinaire de l'UEFA, notamment pour "organisation insuffisante" et en raison de l'envahissement de la pelouse par des supporters.



Emporté le 27 février par la vague de mauvais résultats qui vaut au Sporting de se débattre en fond de classement, Ciccolini n'est toutefois plus là pour s'inquiéter de l'état de santé des Lyonnais.



Et le Portugais Rui Almeida, qui lui a succédé, a d'autres priorités pour la lanterne rouge qu'il dirige désormais: l'opération maintien. Il peut la mener avec un moral revigoré après la victoire obtenue, la première en 2017, à Dijon (1-0), le 8 avril lors de la précédente journée.



"Ce qui a été dit à l'époque l'a été dans un tout autre contexte. Seul le terrain m'intéresse", a déminé Rui Almeida. "Nous avons besoin d'être très présents dans les duels mais ça ne veut pas dire prendre des cartons."



Par ailleurs, les conditions dans lesquelles Bastia avait perdu à l'aller passent au second plan par rapport aux préoccupations actuelles des groupes de supporters, dont la colère a plutôt pour cible l'équipe dirigeante dont ils demandent le départ depuis des mois.



Pour l'OL, double enjeu: préparer au mieux la mission qualification pour les demi-finales d'Europa League, jeudi à Istanbul après la victoire arrachée jeudi (2-1), mais aussi sécuriser la 4e place du Championnat, directement qualificative pour la C3 la saison prochaine.



"Nous aurons la tête à Besiktas, mais ce déplacement en Corse est importantpour la 4e place. Nous sommes souvent passés au travers entre deux rendez-vous européens. Il est important de bien aborder le match à Bastia après avoir été échaudés contre Lorient" (1-4), prévient Bruno Genesio.



Celui-ci fera toutefois tourner son effectif, comme face aux Lorientais. Mathieu Valbuena, touché à une cheville est forfait. Alexandre Lacazette, Nabil Fekir, Jérémy Morel, Christophe Jallet ou encore Corentin Tolisso sont restés à Lyon.



"Nous avons laissé passer une opportunité de conforter notre 4e place en perdant contre Lorient. Il faudra cette fois prendre les trois points à Bastia", prévient l'entraîneur Lyonnais.



L'OL n'a toutefois gagné qu'une fois en 2017 à l'extérieur, à Metz (3-0), le 5 avril et c'était à... huis clos. Il lui faudra donc se faire violence - au figuré.





