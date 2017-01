Ligue 1 - Bientôt un lieu de culte dans le stade de l'OL, une première en France

L'Olympique lyonnais compte ouvrir un lieu de culte dédié aux trois religions monothéistes dans son nouveau stade, le Parc OL, une première en France alors que de nombreux clubs européens en disposent déjà.



Ce lieu de culte rendra hommage à la Vierge Marie, a déclaré le président

du club, Jean-Michel Aulas, lors d'une rencontre avec l'association lyonnaise

Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC) vendredi matin, rapporte le

quotidien régional Le Progrès.



"La construction de ce lieu de culte est prévue depuis le début du projet

car nous savons que de nombreux joueurs attachent de l'importance à la

religion. Il sera prêt, au plus tard, au début de la saison prochaine", a

indiqué l'OL à l'AFP. Cet espace sera réservé aux joueurs et à l'encadrement

du club.





Selon l'OL, il s'agit d'une première en France. En revanche, de nombreux

stades européens possèdent déjà des lieux de culte, essentiellement réservés à la religion chrétienne. Le Barça dispose par exemple d'une petite chapelle côté vestiaire, où il est même possible de se marier.



Depuis la Coupe du monde 2006, le stade olympique de Berlin a aussi sa

chapelle, ovale, dont les murs dorés sont gravés de versets de la Bible en 18 langues. C'est le cas aussi à Schalke, Wolfsburg et Francfort.



En Angleterre, des clubs de Premier League ont également mis à disposition de leurs fans des salles de prière multi-confessionnelles.





Aves AFP