Ligue 1 - L'AS-Saint-Etienne met dans le mille et se relance pour l'Europe

Un but de Jordan Veretout a permis à l'AS-Saint-Etienne de s'imposer difficilement dimanche à Dijon (1-0) pour sa 1.000e victoire en Ligue 1 et de rester dans le coup pour l'Europe, au terme d'un match pauvre de la 30e journée.



Alerté par Kevin Monnet-Paquet, Veretout a trouvé l'ouverture en fin de partie en inscrivant son troisième but de la saison, après une action sur l'aile gauche conclue par un tir du pointu du pied droit (77).



Les Verts, 7es, qui n'avaient plus gagné depuis quatre journées en championnat mettent la pression sur Marseille (5e) et Bordeaux (6e) en revenant à deux longueurs de ces deux clubs avec 44 points.



Ce succès est donc important pour les Stéphanois qui n'avaient pas réussi à faire fructifier un calendrier qui paraissait pourtant favorable sur leurs quatre derniers matches.



Avant de battre le DFCO, ils ont ainsi perdu successivement à Montpellier (15e, 2-1) et contre Caen (16e, 1-0) avant de partager les points avec Bastia (19e, 0-0) et Metz à domicile (13e, 2-2).



Sur cette période, ils s'étaient aussi inclinés deux fois contre Manchester United en Europa league (2-0, 1-0).



Cette fois, les Stéphanois ont pu s'imposer sur un adversaire qui reste 17e à égalité de points (28) avec Nancy, actuel barragiste.



Avant que Veretout ne soit décisif, l'ASSE a été peu dangereuse avec seulement trois tirs cadrés.



Robert Beric a été devancé par le Hongrois Adam Lang sur un centre délivré de l'aile gauche par Kevin Monnet-Paquet (23) alors qu'un tir d'Ole Selnaes était repoussé par le gardien Baptiste Reynet (76).



Solide en défense malgré la sortie de Loïc Perrin (59), malade, l'AS-Saint-Etienne aurait pu être mené si une reprise de la tête de Julio Tavarès n'avait heurté le poteau à la 25e minute à la réception d'un centre adressé de la gauche par Oussama Hadadi.



Et au final, Dijon n'a cadré aucun tir dans la rencontre.





