Ligue 1 - La très bonne affaire des Verts à Toulouse

L'AS Saint-Etienne, à onze contre dix pendant près d'une mi-temps, grimpe à la cinquième place après sa large victoire à Toulouse (3-0) qui va de mal en pis, dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1.



Se retrouver à seulement quatre points de la 4e place de leur grand rival lyonnais en profitant du faux-pas à domicile de l'OL samedi face à Lille

(1-2): la bonne opération n'en est que plus délectable pour les Verts, invaincus en 2017 (3 victoires, un nul toutes compétitions confondues).



Sans leur recrue Anthony Mounier, convoqué dans le groupe mais absent de la feuille de match, ils ont rapidement ouvert le score sur un penalty de Nolan Roux (9e) après une faute du gardien toulousain Alban Lafont sur Romain Hamouma.



Avant de faire sombrer en deuxième période le TFC, surpassé dans le défi

physique et réduit à dix après le carton rouge récolté par Somalia (47e) pour un tacle dangereux sur Jordan Veretout.



Les Stéphanois ont inscrit un deuxième but par Kévin Monnet-Paquet (55e) de la tête, à la réception d'un magnifique centre de Florentin Pogba, puis un troisième encore sur penalty par Nolan Roux (67e) après une faute de Kelvin Amian sur Hamouma.



Et ils n'ont pas été loin d'en marquer un de plus en première période si

Lafont n'avait pas sorti la lourde frappe d'Hamouma (36e) avant qu'Issa Diop ne s'interpose devant Nolan Roux.



En grande difficulté depuis trois mois - 8 points pris sur 33 possibles depuis leur revers face à l'OL (1-2) fin octobre qui a signé la fin de leur bon début de saison -, le TFC (10e) finit lui de sombrer en accusant sa cinquième défaite de rang toutes compétitions confondues et sa quatrième défaite de la saison en Ligue 1 à domicile.



Et ce n'est pas Corentin Jean, titularisé d'entrée après son arrivée de Monaco pour un prêt de six mois, qui a relancé offensivement la bande de Pascal Dupraz qui ne s'est montrée finalement dangereuse qu'une seule fois sur une tête de Christopher Jullien sur la transversale (58e).



L'ancien Monégasque a tenté sa chance deux fois de loin (35e, 43e) sans inquiéter Jessy Moulin avant de sortir à l'heure de jeu (64e). Maigre bilan pour le TFC qui n'a plus marqué en championnat depuis mi-décembre et va devoir attendre désormais les débuts de sa deuxième recrue offensive, l'ancien Caennais Andy Delort, arrivé de Monterrey.







