Ligue 1 - Lacazette en pleine confiance, Lille en danger?

Dix-sept buts en 16 matches de Ligue 1, deux doublés sur les deux derniers : l'attaquant de Lyon Alexandre Lacazette est en pleine confiance et c'est Lille, 11e défense du championnat, qui pourrait en faire les frais, samedi à 17h00 au Parc OL.



L'horaire ne réussit toutefois pas toujours aux Lyonnais: en fin d'après-midi, ils n'ont gagné qu'une seule fois pour cinq défaites cette saison. "C'est pour cela qu'il faudra être prêt", a prévenu Lacazette après la victoire contre Marseille (3-1) au cours de laquelle il a inscrit deux buts.



Certes, tout comme l'autre buteur, Mathieu Valbuena, il a profité des

cadeaux d'une faible défense. Mais Lacazette avait aussi marqué contre Monaco (3-1) le 18 décembre, lors du match au sommet de la 18e journée.



Son précédent doublé, en revanche, n'avait pas empêché la défaite de l'OL à

Caen, pourtant mal classé (3-2). "Il faut aussi répondre présent contre les

petites équipes, c'est là où l'on a du mal", reconnaît le buteur de Lyon.



Reste à savoir si Lille fait partie des "petits", avec sa quatorzième place

au classement et ses difficultés à s'imposer à l'extérieur - une victoire,

trois nuls, six défaites - ou des plus gros en vertu de son bon bilan défensif

à l'extérieur (5 buts encaissés en 21 journées).



Lacazette affiche en tous cas une belle régularité depuis la saison 2013-2014. Sur cette période, il est le meilleur buteur français en championnat avec un total de 80 buts, soit plus qu'Antoine Griezmann (68) ou Karim Benzema (61) en Liga espagnole.



Ces derniers se montrent plus efficaces, en revanche, en Ligue des

champions, là où le Lyonnais reste critiqué pour son incapacité à marquer lors des grands rendez-vous: il affiche seulement cinq buts en C1 en 22 matches.



Mais qu'importe: "Je suis content et confiant, je vais donc continuer à

travailler pour que ça reste comme ça", a-t-il commenté dimanche, même s'il ne se voit pas encore rattraper le Parisien Edinson Cavani au classement des

buteurs (20 buts).



"Il est loin, il a pris beaucoup d'avance. Après, j'ai envie de continuer à

marquer et d'être décisif", a ajouté celui qui assure ne pas penser plus que

ça à l'équipe de France où il ne semble toujours pas faire partie des plans de

Didier Deschamps.



"Je pense d'abord à l'Olympique lyonnais et après nous verrons si ça tape

dans l'oeil du sélectionneur, ou pas", confie le buteur rhodanien qui n'a

inscrit qu'un but en dix sélections et n'a plus été convoqué depuis mai 2016

avec les Bleus, où la concurrence est féroce en attaque.



Sur la liste des huit remplaçants pour l'Euro au printemps, il n'a plus joué avec l'équipe de France depuis novembre 2015 contre le Danemark.



Début décembre, il avait ainsi confié son désarroi : "On me demande de

marquer des buts, j'ai marqué des buts et cela n'a pas suffi. Je ne sais pas

si c'est le championnat de France qui n'est pas assez relevé".



Recruté la semaine dernière en provenance de Manchester United, l'attaquant néerlandais Memphis Depay estime, quant à lui, la Ligue 1 "très bonne avec de solides défenses". Et son apport dans le carré offensif de l'OL s'annonce prometteur.



Avec Mathieu Valbuena et Nabil Fekir, Memphis peut assurer à Lacazette

beaucoup de munitions et permettre à Lyon de rattraper le podium. Avant que le buteur ne scrute peut-être de nouveaux horizons.





Avec AFP