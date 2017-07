Ligue 1 - Le néo-Lyonnais Marcelo débutera mardi contre l'Ajax

Le défenseur central brésilien Marcelo Guedes, recruté vendredi par Lyon où il a signé pour trois ans, fera ses débuts mardi à Bourgoin-Jallieu (Isère) contre l'Ajax Amsterdam en match amical (21h00), a annoncé lundi l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio.



Le joueur (1,91 m), âgé de 30 ans, a été transféré du Besiktas Istanbul pour 7 millions d'euros et un bonus maximum de 0,5 M EUR.



Du coup, le club lyonnais compte actuellement six défenseurs centraux dans son effectif. "Il faudra faire des choix et je m'adresserai aux joueurs

concernés", a concédé Genesio.



"Nous souhaitions améliorer le secteur défensif qui a été pointé du doigt la saison dernière. (Marcelo) a les qualités footballistiques que nous

connaissons mais c'est aussi un leader. C'est ce que nous recherchions", a précisé le président Jean-Michel Aulas au cours de la présentation du joueur, lundi au centre d'entraînement de l'OL.



"Il a un leadership extraordinaire, c'est un gagneur", a loué de son côté

Florian Maurice, responsable du recrutement de l'Olympique lyonnais.



Face à l'Ajax, outre Marcelo, l'attaquant Dominicain Mariano Diaz, qui n'avait pu jouer samedi contre le Celtic Glasgow (victoire 4-0) à cause d'une

blessure à un pied, fera lui aussi ses débuts sous le maillot lyonnais.



En revanche, l'attaquant burkinabé Bertrand Traoré, transféré de l'Ajax,

est incertain pour affronter son ancien club, en raison d'une fièvre.







Avec AFP