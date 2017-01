Ligue 1 - Lyon officialise la venue de Memphis Depay

L'Olympique lyonnais a officialisé vendredi la venue de l'international néerlandais Memphis Depay, qui sera présenté à 14h45 à la presse au centre d'entraînement du club.



L'ailier de 22 ans évoluait depuis 2015 à Manchester United mais manquait

cette saison de temps de jeu.



L'officialisation du transfert était attendue depuis quelques jours.



Le club lyonnais ne donne aucune précisions sur les conditions financières du transfert, dans son court communiqué conviant la presse à la présentation du joueur en présence du président Jean-Michel Aulas et de l'entraîneur Bruno

Genesio.



Mais interrogé par RMC Sport, le président Jean-Michel Aulas a avancé le chiffre de 16,5 millions d'euros, "plus huit millions de bonus" et expliqué ce

prix élevé par le fait que la venue de Depay était "un rêve". "Il correspond

typiquement au joueur que l'on cherche", a affirmé Aulas.



L'arrivée de Depay représente ainsi le plus gros transfert de l'OL depuis

celui de Yoann Gourcuff en 2010, acheté à Bordeaux pour quelque 22 millions d'euros.



Milieu offensif et ailier, Depay permet de pallier l'absence de Rachid Ghezzal, parti disputer la Coupe d'Afrique des nations avec l'Algérie.



Depay (27 sélections avec les Pays-Bas, 5 buts) a été formé au PSV Eindhoven où il est arrivé en 2003 en provenance du Sparta Rotterdam.



Il a évolué au PSV en professionnels de 2011 à 2015, année où il a été

transféré pour 30 millions d'euros et un contrat de quatre ans vers Manchester United alors entraîné par son compatriote Louis Van Gaal.



Memphis Depay est le second joueur néerlandais à jouer pour l'OL après le

milieu Michel Valke (1987-1989), qui avait aussi porté le maillot du PSV, l'un

des premiers joueurs à être recruté par Jean-Michel Aulas, alors tout jeune

président.