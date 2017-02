Ligue 1 - Montpellier renverse l'AS-Saint-Etienne

L'AS-Saint-Etienne, après son échec frustrant à Old Trafford jeudi face à Manchester United, en 16e de finale de l'Europa League (3-0), s'est incliné dimanche à Montpellier (2-1), lors de la 26e journée de Ligue 1.



Avec cette seconde défaite à l'extérieur, quinze jours après son revers à Nice (1-0), les Verts perdent du terrain dans la course à la quatrième place et comptent désormais quatre points de retard sur leur voisin et rival lyonnais, vainqueur de Dijon (4-2).



Ils préservent néanmoins leur 5e place au bénéfice d'une meilleure différence de buts aux dépens de l'OM et Bordeaux, revenus à leur hauteur.



Montpellier, mené à la pause, a renversé les Stéphanois, réduits à dix à la 52e minute suite à l'expulsion de Jorginho, grâce à un excellent début de

seconde période, marquée par deux buts du milieu Paul Lasne et de l'attaquant Steve Mounié, auteur de son dixième but de la saison.



Belle soirée pour Montpellier. Il consolide sa onzième place, creuse

l'écart avec le barragiste et réussit sa meilleure série de la saison.



Depuis l'intronisation de Jean-Louis Gasset sur le banc de touche, pour

suppléer Frédéric Hantz fin janvier, Montpellier vient d'enchaîner trois victoires en quatre rencontres.



En battant pour la première fois depuis 2012 les Verts à la Mosson,

l'équipe héraultaise, remodelée lors du mercato d'hiver, peut aspirer à grimper dans la première moitié de classement.



Saint-Etienne étalait pourtant son réalisme en exploitant sa première

occasion à la 12e minute. A la suite d'un long coup franc de Kévin

Théophile-Catherine, l'attaquant Kevin Monnet-Paquet lobait le gardien

héraultais Pionnier d'une subtile reprise.



Grâce à un pressing discipliné et intense, les joueurs de Galtier étouffaient le milieu de terrain de Montpellier, qui inquiétait Stéphane

Ruffier seulement sur une frappe de Ryad Boudebouz (37). Peu, trop peu.



Montpellier, qui changeait d'organisation de jeu (4-3-3), renversait le cours du match dès la reprise. Le milieu de terrain Paul Lasne, entré en jeu à la mi-temps à la place du Sud-Africain Keagan Dolly, exploitait un centre en retrait de Isaac Mbenza pour égaliser (49).



Devant des Stéphanois réduit à dix à la suite de l'expulsion du Portugais

Jorginho (52), pour un deuxième avertissement, l'équipe de Gasset mettait une énorme pression.



L'attaquant Steve Mounié, qui avait touché le poteau (57), lui donnait l'avantage en reprenant à bout portant un service de Skhiri (68).



L'AS-Saint-Etienne, dangereux sur une tête de Florentin Pogba (89), n'avait pas les ressources pour changer le cours de cette dure semaine.







Avec AFP