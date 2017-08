Ligue 1 - Saint-Etienne débute bien en Ligue 1 face à Nice

Nice, qualifié pour les barrages de la

Ligue des champions mercredi aux dépens de l'Ajax Amsterdam, s'est fait

surprendre pour ses débuts en Ligue 1 par l'AS-Saint-Etienne, vainqueur samedi 1-0 à Geoffroy-Guichard au terme d'un match de la 1re journée pauvre en occasions.



Jonathan Bamba, prêté à Saint-Trond (Belgique) puis Angers la saison

dernière, a repris victorieusement un centre en retrait délivré par Oussama

Tannane dès la 4e minute, pour donner l'avantage aux Verts.



Les Niçois, avec un onze de départ identique à celui qui avait débuté aux

Pays-Bas, à l'exception de Jean-Michael Seri, suspendu et remplacé par Rémi

Walter en milieu de terrain, ont été assez timides.



Ils ont été étouffés par des Stéphanois entreprenants mais également

solides défensivement.



Les Azuréens auraient pu pourtant profiter d'une meilleure dynamique après avoir déjà disputé deux rencontres de compétition contre aucune à leurs adversaires.



Habituée ces quatre dernières années à disputer les tours préliminaires

d'Europa league, l'ASSE n'est pas européenne cette saison.



En première période, les Aiglons n'ont finalement été dangereux que sur un

tir de Valentin Eysseric détourné difficilement par Stéphane Ruffier (14e), avant que le défenseur Dante n'envoie une reprise de la tête au-dessus du cadre (26e).



Après la mi-temps, Nice, en évoluant plus haut, a paru mieux, obtenant

coups francs et corners, sans réussite néanmoins face à des Stéphanois moins bien sur le plan technique, victimes d'approximations et semblant payer les efforts consentis jusqu'alors.



Alassane Plea aurait pu égaliser mais manquait de justesse la réception de

la tête d'un bon centre délivré de la gauche par Sarr (64e).



Mais Nice n'a pas été suffisamment dangereux pour faire plier son

adversaire.



De leur côté, hormis leur but, les Verts, avec à leur tête leur nouvel entraîneur, l'Espagnol Oscar Garcia dont c'était la première à Geoffroy-Guichard, ont encore été dangereux sur un tir de Tannane sur lequel le gardien Yoan Cardinale était à la parade (6e).



L'ASSE a ensuite réclamé un penalty pour une faute supposée de Malang Sarr sur Bryan Dabo après une bonne tentative de Ronaël Pierre-Gabriel repoussée par Cardinale (16e) et aurait peut-être pu aussi en obtenir un sur un contact entre Assane Diousse, nouvelle recrue stéphanoise, et Dante (68e).







Avec AFP