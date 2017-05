Ligue 1: encore un nul pour l'ASSE

Bordeaux a conservé sa 5e place de Ligue 1 et ses prétentions européennes après son nul (2-2), ce vendredi à Saint-Etienne, au terme d'un match de la 36e journée dont le score anéantit certainement les derniers espoirs d'Europe des Verts.



Les Bordelais, invaincus depuis cinq rencontres, reviennent à trois points

de l'OL (4e)



Le club lyonnais reçoit Nantes dimanche, et possèdent deux longueurs d'avance sur Marseille (6e) qui jouera contre Nice le même jour.



Pour les Stéphanois, qui n'ont pas capitalisé sur la victoire à Guingamp

obtenue lors de la journée précédente (2-0), il aurait fallu gagner pour

entretenir l'espoir de retrouver l'Europa League pour la cinquième année de suite.



Certes, ils n'ont perdu qu'un seul de leur onze derniers matches à domicile

en Ligue 1, le 26 février contre Caen (1-0), mais ils ont concédé six

résultats nuls, qui les plombent au classement.



Septièmes, les Verts accusent encore un retard de cinq points sur l'OM et sept sur Bordeaux.



L'AS-Saint-Etienne a eu le mérite de ne rien lâcher contre Bordeaux. Ils sont

revenus deux fois au score, d'abord par Robert Beric (45) puis par Vincent

Pajot (64). Les Bordelais avaient auparavant pris l'avantage grâce à Adam Ounas sur penalty (42) puis Gaëtan Laborde (50).



La 36e journée se poursuit samedi par la réception par le PSG de Bastia.

Les Parisiens sont dans l'obligation de gagner pour garder leurs minces

chances d'être champions.



Le leader Monaco jouera plus tard en soirée chez le mal classé Nancy pour se rapprocher du titre.







Avec AFP