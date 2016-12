Ligue 1: l'OL bat Angers 2 à 0

Angers, qui se déplaçait sur la pelouse de Décines, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, s'est incliné 2-0.



Lacazette et Fékir ont marqué. Les Angevins ont eu les occasions pour recoller au score mais les joueurs de Moulin ont joué de malchance devant le but de Lopes. Les Lyonnais sont ce soir 4es, et les Angevins sont 16es.



Les Lyonnais ouvrent vite le score par Lacazette. Sur un corner angevin, Diakhaby repousse mais Capelle se trouve à la réception et le ballon profite à Fékir qui progresse et profite d'un contre favorable. Lacazette, qui a bien suivi frappe du droit et ouvre le score (1-0).



Les Angevins réagissent bien. Manceau, décalé sur la droite, repique au centre et décoche une frappe puissante du gauche mais celle-ci fuit le cadre.



Les Angevins arrivent à trouver les décalages mais la défense lyonnaise n'est que trop peu sollicitée. Au retour des vestiaires, les Angevins se font de plus en plus pressants mais la tête d'Ndoye échoue sur la transversale de Lopes.



Dans la foulée, les joueurs de Moulin auraient pu bénéficier d'un penalty suite à une main de Rybus mais l'arbitre en décide autrement.



Mais les joueurs lyonnais réagissent immédiatement par Fékir, mais son coup franc caresse la transversale de Michel.



En fin de match, servi magnifiquement dans la profondeur, Lacazette offre une merveille de passe à Fékir qui, en deux temps, ajuste et trompe Michel d'une belle frappe du droit.



