Ligue 1: l'OL cartonne d'entrée

Ces derniers jours, le football français a surtout parlé du nouveau Parisien Neymar. Mais, pour la reprise du

championnat, les nouvelles recrues de l'Olympique lyonnais, vainqueurs contre Strasbourg (4-0) se sont eux aussi mis en valeur.



A Décines, les recrues majeures de l'été ont pu débuter: le Brésilien Marcelo Guedes était titulaire en défense, les recrues offensives

Bertrand Traoré et Mariano Diaz l'étaient en attaque.



Et si Traoré s'est signalé en provoquant un penalty transformé par le

nouveau capitaine, Nabil Fekir (59e s.p., avant un doublé en fin de match

90e), c'est Diaz qui s'est montré sous son meilleur jour en inscrivant un

doublé (23e, 62e), permettant à l'OL de s'imposer face au promu Strasbourg

(4-0).



Des débuts idéaux pour le Dominicain, arrivé du Real Madrid pour faire

oublier l'ancien chouchou du Parc OL, Alexandre Lacazette, parti à Arsenal

contre une indemnité de 60 millions d'euros.



L'OL, qui a aussi perdu son capitaine Maxime Gonalons (AS Rome), Mathieu

Valbuena (Fenerbahce) et surtout Corentin Tolisso (Bayern Munich), profite de ces débuts parfaits pour prendre la tête provisoire de la Ligue 1, devant Paris et devant le champion en titre Monaco, vainqueur difficile de Toulouse vendredi soir (3-2).







Avec AFP