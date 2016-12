Ligue 1 - l'OL est encore retombé sur ses pattes

Des débuts chaotiques, un recrutement contesté, des performances sportives peu convaincantes... Et malgré tout, l'OL termine la phase aller de la Ligue 1 à une inespérée 4e place et reste en lice pour une compétition européenne, fut-ce l'Europa League.



Cette année, la veillée de Noël sera beaucoup plus paisible que la

précédente pour l'Olympique lyonnais. C'était en effet le 24 décembre 2015

qu'avait été congédié, dans un communiqué ne citant même pas son nom, le prédécesseur de Bruno Genesio sur le banc lyonnais, Hubert Fournier.



L'OL était alors 9e du classement et, malgré un groupe très accessible en

Ligue des champions, avait été éliminé de toutes compétitions européennes

juste avant de faire ses débuts dans son Parc OL.



Adjoint de Fournier, Bruno Genesio avait alors présidé à une formidable

"remontada" lyonnaise, achevée à la 2e place du championnat derrière le PSG. L'OL se qualifiait pour la Ligue des champions, le pari de Jean-Michel

Aulas s'avérait payant.



Depuis toutefois, l'étoile de Genesio a quelque peu pâli. Cette saison non

plus, l'OL n'est pas parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, contrairement aux deux autres clubs français présents dans la compétition reine, le Paris SG et Monaco.



Les Lyonnais, qui avaient dans leur groupe la Juventus Turin et le Séville

FC devront se contenter de l'Europa League, qui les opposera en seizièmes de finale à l'AZ Alkmaar, le 16 février aux Pays-Bas et le 23 au Parc OL.



En championnat, l'entraineur a beaucoup tâtonné pour dégager une

équipe-type, et l'OL a notamment connu un mois catastrophique avec 5 défaites en 7 matches répartis entre un déplacement à Lorient le 24 septembre et la réception de Guingamp le 22 octobre.



A tel point que l'hyperactif président lyonnais a dû défendre son coach,

assurant devant la presse le 29 octobre: "confiance absolue dans le groupe jusqu'à nouvel ordre et confiance absolue en Bruno Genesio qui est non seulement un bon entraîneur mais aussi un mec bien."



Et là encore, la suite des événements va lui donner raison. Car 'JMA' a

fixé à Genesio l'objectif d'atteindre la trêve hivernale avec 31 points



Grâce notamment à la renaissance de l'international Mathieu Valbuena, le

challenge a été dûment relevé puisque les Lyonnais, 8e fin octobre, ont

terminé la phase aller par une série de quatre succès en championnat, qui les

a repositionné à la 4e place du classement, avec... 34 points.



La fin d'année n'est pas pour autant toute rose pour eux, sortis des les

huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue par Guingamp, aux tirs au but.



Les recrues de l'été, du défenseur international camerounais Nicolas

Nkoulou à l'international polonais Maciej Rybus, en passant par l'Argentin Emanuel Mammana, souvent blessé, peinent aussi à convaincre tandis que Bruno Genesio doit encore composer avec la méforme de certains de ses cadres, comme Nabil Fekir.



Bref, l'OL n'est pas encore guéri et a intérêt à bien négocier son début

d'année 2017, avec notamment la réception de Montpellier en Coupe de France le 8 janvier, la réception de Marseille le 22 janvier et surtout le derby contre Saint-Etienne, début février à Geoffroy-Guichard.



Mais il a plus de marge que la saison précédente, et peut-être un peu plus

de certitudes aussi, au moment de se remettre en chasse à la Ligue des

champions, guignée cette saison par Monaco et surtout Nice, qui comptent

respectivement 8 et 10 points d'avance sur l'OL.







