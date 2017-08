Ligue 1: l'OL et l'ASSE toujours dans le groupe de tête

Ligue 1/2e journée: en attendant Neymar, l'AS Saint-Etienne toujours en tête



Marseille et Saint-Etienne, vainqueurs à Nantes et Caen (0-1), ont suivi samedi le rythme de l'OL, en tête d'un championnat de France qui prendra une autre dimension ce dimanche avec les débuts de Neymar au

Paris SG, qui se déplace à Guingamp en clôture de la 2e journée.



Avant cette première attendue par toute la planète football, Stéphanois et

Marseillais pointent à six unités, meilleur total possible après deux

journées, comme l'OL, vainqueur vendredi à Rennes (1-2).



L'AS Saint-Etienne ne fait pas le même bruit que les grosses cylindrées parisienne, lyonnaise, monégasque ou marseillaise, mais elle est tout aussi efficace en ce début de saison.



Après avoir écarté Nice lors de la première journée (1-0), les Verts ont

assuré l'essentiel à Caen, grâce à un but de Romain Hamouma en milieu de

seconde période (67e), même s'ils auraient pu partager les points avec des Normands volontaires, qui ont notamment trouvé le poteau.





Avec AFP