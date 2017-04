Ligue 1: l'OL ménage de nombreux cadres à Bastia

L'OL se déplacera à Bastia sans de nombreux joueurs dont Lacazette, Fekir, Tolisso et Valbuena ménagés ce dimanche lors de la 33e journée de L1 en vue du quart de finale retour d'Europa league jeudi à Istanbul contre Besiktas



Les attaquants Alexandre Lacazette et Nabil Fekir, les arrières latéraux

Christophe Jallet et Jérémy Morel, auteur du 2e but de la victoire contre

Besiktas jeudi à l'aller(2-1), le milieu Corentin Tolisso, qui avait égalisé,

ont été dispensés du déplacement en Corse.



Mathieu Valbuena est légèrement souffrant à une cheville et est forfait

mais l'entraîneur Bruno Genesio avait spécifié dès vendredi qu'il n'aurait de

toute façons pas joué à Bastia.



Par ailleurs, le défenseur central argentin Emmanuel Mammana, qui souffre d'un genou est également absent.



Pour monter son groupe, Genesio a dû faire les fonds de tiroirs.



Ainsi, on peut noter dans le groupe de 19 joueurs retenus, le retour de

Nicolas Nkoulou, champion d'Afrique avec le Cameroun en février, qui n'a

disputé que sept matches de L1 cette saison et qui n'a plus joué en

professionnel depuis l'élimination en coupe de la Ligue contre Guingamp le 14 décembre.



L'arrière gauche polonais Maciej Rybus est également convoqué mais il n'a

plus été titulaire depuis l'élimination de la coupe de France à Marseille le

31 janvier. Il n'est plus apparu dans l'équipe depuis le match contre Nancy en championnat le 8 février contre qui il était entré à six minutes de la fin.



A l'inverse, Bruno Genesio a fait appel aux jeunes comme l'arrière latéral

Jordy Gaspar (2 matches en L1), les attaquants Houssem Aouar, qui a marqué en Europa league contre Alkmaar, Allan Dzabana, Myziane Maolida ou encore Jean-Philippe Mateta (1 match en L1).





