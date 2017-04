Ligue 1: l'OL très médiocre, accroché par Rennes réduit à 10

L'OL, en supériorité numérique pendant quasiment tout le match et menant au score, mais très médiocre dans le jeu, a laissé filer des points en ne ramenant qu'un nul (1-1) de Rennes pour la 31e journée de Ligue 1.



Les hommes de Bruno Génésio ont bien mal entamé le sprint final de ce championnat, même si, avec 51 points, ils conservent 4 unités d'avance sur Marseille, tenu en échec par Dijon samedi, et 5 sur Bordeaux qui reçoit Nice en soirée.



Pour les Bretons, au ralenti depuis la trêve, il s'agit du 10e match nul sur les 15 dernières journées et avec 39 points, leur place dans la première moitié du classement est bien fragile.



"Pénalty pour Lyon !", l'un des plus fameux gimmick de la Ligue 1 aura pourtant retenti dès la 5e minute de jeu au Roazhon Park, après une main volontaire évidente du latéral gauche Rami Bensebaïni sur une frappe de Sergi Darder.



Le carton rouge adressé à l'international algérien par Antony Gautier, était, lui, plutôt sévère, mais la parade magnifique de Benoît Costil pour détourner la frappe d'Alexandre Lacazette sur le poteau annonçait une partie difficile pour les Rhodaniens.



Malgré un Jérémy Morel très actif sur son côté gauche, les bons déplacements de Corentin Tolisso - auteur de la seule autre action dangereuse de la première période, d'une tête sur corner qui frôlait la transversale (28) - ou les décrochages intéressants de Lacazette, l'OL se montrait très maladroit devant.



Sur les 45 premières minutes, une seule des 11 tentatives adressées par les Lyonnais vers les cages de Costil, était cadrée.



L'OL trouvait malgré tout l'ouverture par Maxwel Cornet, bien servi par Morel à ras-de-terre, en début de seconde période (0-1, 52) et Mathieu Valbuena n'était pas loin de doubler la mise sur un coup-franc, sans une belle parade de Costil très en forme (61).



Mais les Gones tombaient progressivement dans une forme de léthargie coupable, qui a permis aux Bretons accrocheurs de revenir.



Après une première alerte sur une volée hors-cadre de Giovanni Sio, après un corner (67), c'est Firmin Mubele qui trompait Anthony Lopes d'une frappe violente de 20 mètres à ras de terre pour égaliser (1-1, 82).



L'OL peut presque être soulagé de ramener un point, car Sanjin Prcic était tout prêt d'offrir la victoire aux rouge et noir dans la foulée, mais l'inconstance des Lyonnais leur aura décidément coûté cher cette saison.





