Ligue 1: l'OL va sanctionner financièrement Ghezzal et Tolisso

Exclus dans le temps additionnel du derby Saint-Etienne-Lyon (2-0), dimanche, les Lyonnais Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso vont être "lourdement" sanctionnés financièrement, a annoncé lundi le

président de l'OL, Jean-Michel Aulas.



"Bruno Genesio (l'entraîneur) avait expressément demandé de respecter les lois du jeu car lorsqu'on est exclu on se pénalise d'abord soi-même mais

surtout le groupe pour la suite", a estimé le patron du club rhodanien sur la chaîne du club OLTV.



"Rachid et Corentin ont voulu se faire justice eux-mêmes, probablement

après un certain nombre de choses intervenues légitimant leur réaction mais ce sont des choses que l'on ne doit pas voir", a plaidé JMA.



"Nous en avons parlé avec Bruno ce matin (lundi) et décidé de les

sanctionner financièrement, un peu comme à l'anglaise. Quand on est joueur professionnel et que l'on aspire à gagner beaucoup d'argent, ce qui est

normal, il faut accepter des sanctions à la hauteur de leur réaction. Je les

aime bien mais ils vont être sanctionnés lourdement", a conclu Jean-Michel Aulas.







