Ligue Magnus - 25.182 spectateurs pour Lyon-Grenoble, nouveau record d'affluence

25.182 spectateurs ont assisté vendredi au Parc OL à Décines-Charpieu au Winter Game entre Lyon Hockey Club et Grenoble



Les Brûleurs de Loups ont battu les Lions 5 à 2 dans ce match comptant pour la 29e journée de Ligue Magnus.



C'est un nouveau record d'affluence pour une rencontre de hockey sur glace en France.



Pour le précédent record, 19.767 personnes avaient suivi le match

Grenoble-Briançon de Championnat de France (4-5) le 22 décembre 2013 au Stade des Alpes de Grenoble pour le premier Winter Game du hockey français (match en extérieur).



Malgré la défaite, les Lions conservent toutefois leur position de leaders de la Ligue Magnus (saison régulière) alors que les Brûleurs de loups de Grenoble signent une 16e victoire consécutive pour rester dans le groupe de tête.



Le record d'affluence en Europe pour une rencontre de hockey sur glace

avait été établi à l'occasion de l'ouverture du Mondial 2010 organisé, en extérieur, à Gelsenkirchen dans le stade du club allemand de football de

Schalke 04 entre l'Allemagne et les Etats-Unis avec 77.803 personnes en mai 2010.



Le record du monde est de 113.411 spectateurs pour un match universitaire à Ann Arbor (Michigan, Etats-Unis) entre les université de Michigan et Michigan State.





