Ligue Magnus 39e journée Les Lions encore battus par Grenoble

Hier soir, pour la 5e fois de la saison, Les Lions se sont inclinés face aux Bruleurs de Loups de Grenoble au terme d’un match frustrant (2-1).



Que ce soit à Charlemagne ou à Pôle Sud, ces rencontres entre Lyon et Grenoble sont toujours accompagnées d’une atmosphère électrique.



Ce match ne déroge pas à la règle, les deux équipes n’étant séparées que d’un point au classement. Rapidement, les locaux se portent à l’attaque et tentent de prendre les devants. Ils seront récompensés après un peu plus de 3 minutes de jeu grâce à un but de Julien Baylacq.



Dominés, Les Lions ont du mal à porter le danger sur la cage Iséroise mais parviennent à maintenir cet écart d’un but jusqu’à la fin du T1. 1-0 au retour aux vestiaires.



Contrairement aux derniers matchs, les gones seront bien meilleurs lors de la seconde période. Plus offensifs, ils se créent de nombreuses occasions mais se heurtent inlassablement à Lukas Horak, le gardien des BDL.



Pourtant, ils parviendront à égaliser à la mi-match grâce à une réalisation de l’ancien Grenoblois Aubin Lamirault.



Poussés par ce but et leurs supporters venus en nombre, les gones vont continuer de mettre la pression sur les Grenoblois qui ne céderont pas une seconde fois. A la fin de cette seconde période, les deux équipes sont dos à dos, 1-1.



Poussés par leurs fans et déterminés à retourner sur le podium de la LIGUE MAGNUS, les Bruleurs de Loups entament le dernier tiers tambour battant. Rapidement, ils vont reprendre l’avantage grâce à un but de Kyle Hardy, avantage qu’ils n’abandonneront plus. En effet, malgré quelques tentatives, Les Lions ne parviendront pas à recoller et s’inclinent une nouvelle fois face à leur voisin.



Défait cruelle pour Les Lions qui redescendent au 5e rang du championnat et laissent donc leur place sur le podium à leurs adversaires du soir.



Avant la trêve internationale, il faudra jouer un dernier match demain, à Charlemagne, face au Gamyo d'Epinal.