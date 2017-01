Ligue Magnus: Les Lions reprennent la tête en battant Bordeaux

Au terme d’un match plein de rebondissements, Les Lions se sont imposés face à Bordeaux (3-2) et retrouvent le sommet du classement.



Pourtant, dès le début du match, les Boxers refroidissent Charlemagne en ouvrant le score après à peine plus d’une minute de jeu.



Piqués aux vifs, Les Lions reprennent leurs esprits et prennent petit à petit la mesure de solides Bordelais.



Agréable et fluide, ce tiers offrira plusieurs opportunités à chacune des deux équipes sans qu’elles ne parviennent à trouver le chemin des filets. 1-0 pour Bordeaux à la fin du T1.



Les gones démarrent la seconde période tambour battant. Avec plus d’agressivité, ils perturbent la défense Bordelaise qui va craquer deux fois en moins de 4 minutes.



Valentin Michel trompe Ylonnen en premier avant que Koblar ne donne l’avantage aux locaux pour la première fois. Le match s’emballe, les pénalités pleuvent tout comme les occasions.



Les Boxers vont finalement égaliser assez rapidement grâce à leur recrue, Tomas Rubes. Les supériorités numériques, nombreuses, ne donneront rien et les acteurs rentreront au vestiaire dos à dos. 2-2 à la fin du T2.



Mieux physiquement, les coéquipiers de Matija Pintaric, encore énorme ce dimanche, vont dominer ce tiers face à des Girondins qui s’appliquent surtout à faire le dos rond.



Loin d’être endormis, les hommes de Philippe Bozon profitent de la moindre opportunité pour se montrer dangereux. A 50 secondes de la fin, les Boxers vont concéder une pénalité qui leur sera finalement fatale. En effet, Scott Fleming va convertir ce powerplay pour donner un avantage décisif aux Lions qui s’imposent finalement 3-2, dans une ambiance des grands soirs.



Malgré tous les absents, Les Lions sont parvenus à renverser le leader au bout du suspense pour prendre les 3 points et retrouver la première place.



Prochain match mardi à Chamonix avant de recevoir Rouen, à Charlemagne, vendredi prochain.