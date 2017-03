Ligue Magnus: Les Lions s’inclinent aux tirs au but dans le match 3

Au terme d’un match encore une fois très serré, Les Lions se sont inclinés au bout du suspens face aux Boxers de Bordeaux après une séance de tirs au but interminable.



D’entrée de match, les Boxers mettent une pression folle sur Les Lions et affirment leur volonté de venir prendre un point à Charlemagne.



Sous l’eau, les gones peinent à exister et sont submergés par les vagues girondines. Logiquement, les visiteurs vont ouvrir le score en supériorité numérique par Julien Desrosiers.



Loin de relâcher la pression, les hommes de Philippe Bozon vont doubler la mise par le même homme qui place les siens sur une voie royale. 2-0 pour Bordeaux à la fin du T1.



Les Lions sont mieux dans le second tiers. Plus entreprenants, ils gênent les Boxers et mettent enfin l’intensité attendue lors d’un match de PlayOffs. Au terme d’un gros travail de pressing initié par Valentin Michel et Kevyn Richard, ils vont réduire une première fois le score grâce à Aubin Lamirault d’un onetimmer imparable.



Malheureusement, les Boxers vont reprendre deux buts d’avance quelques minutes plus tard, encore une fois sur une supériorité numérique, grâce à Peter Valier.



Mais Les Lions n’abandonnent jamais et vont repartir à l’attaque. Une nouvelle fois, ils trouveront la faille sur un but de Miks Lipsbergs, magnifiquement servi par Julien Correia. 3-2 pour les Boxers.



Dans le dernier tiers, les gones ont terminé leur montée en régime et dominent clairement des Bordelais débordés. Peu à peu, les hommes de Philippe Bozon sortent de leur match et commettent plusieurs erreurs, dont une sera fatale.



En effet, la pénalité concédée par Salmivirta entrainera l’égalisation des Lions par Samuel Takac, qui inscrit son premier but des PlayOffs.



Revenus de l’enfer, Les Lions poussent pour prendre l’avantage mais ne parviendront pas à éviter une prolongation plus qu’indécise.



Tellement indécise que personne ne trouvera la faille. Malgré plusieurs opportunités, notamment deux un contre un manqués par Samuel Takac, les Lions ne parviennent pas à faire la différence et s’embarquent avec les Boxers pour une séance de tirs au but.



Là encore, il faudra être patient pour qu’une équipe fasse la différence. Malgré plusieurs balles de match, Les Lions s’inclinent sur un dernier tir de David Gilbert.



Malgré d’énormes efforts et un état d’esprit à toute épreuve, Les Lions s’inclinent et laissent les Boxers faire la course en tête, eux qui mènent désormais la série 2-1. Demain, il faudra absolument s’imposer avant de retourner à Bordeaux pour jouer le match.



Rendez-vous à 17h à la patinoire Charlemagne