Ligue Magnus: Lyon et Grenoble se retrouvent pour la 39eme journée

Pour la 5e fois de la saison, Lions et Bruleurs de Loups vont s’affronter.



Cette fois, le choc aura lieu à Pôle Sud, ce samedi soir, pour la 39e journée de LIGUE MAGNUS.



Grâce à la victoire obtenue mardi face aux Pionniers de Chamonix-Morzine en match en retard (6-2), Les Lions sont désormais 3e au classement, devant Grenoble.



Ainsi, ce choc face aux Bruleurs de Loups prend une importance particulière dans la lutte aux 4 premières places, offrant l’avantage du terrain au premier tour des Play-Offs.



Au moment d’aborder ce match, les gones sont donc plutôt en confiance, d’autant plus qu’ils pourront compter sur les retours de Thomas Roussel et Maxime Favre-Félix, absents depuis plusieurs semaines.



Par ailleurs, cette rencontre prend une apparence singulière lorsqu’on se souvient que Les Lions n’ont jamais gagné contre Grenoble cette année malgré des matchs toujours très accroché.



D’autre part, les hommes de Mitja Sivic brillent par leur efficacité en ce moment, comme l’ont montré les deux derniers matchs, ce qui s’explique par la forme étincelante de leurs attaquants, notamment Samuel Takac et Scott Fleming qui règnent en tête du classement des meilleurs pointeurs.



Mais face à eux, Les Lions retrouveront un adversaire qu’on ne présente plus. A la lutte pour les premières places malgré une pénalité initiale de 6 points, les Grenoblois ont notamment réussi à enchainer 20 victoires consécutives avant de s’incliner face à Gap.



Pointant seulement à une longueur derrière les gones, les Bruleurs de Loups vont vivre un week-end décisif qu’ils termineront par un déplacement à Gap, dimanche.



Un virage important qu’il faudra bien négocier pour espérer finir sur le podium de la saison régulière.



A noter que les Isérois restent sur une défaite surprenante concédée en prolongation sur la glace de l’Etoile Noire de Strasbourg vendredi dernier.



Un revers inattendu qui va forcer les coéquipiers d’Eric Chouinard, meilleur pointeur du club avec 48 points, à s’imposer face aux Lions, devant leur public.



Se jouant à guichet fermé, ce match promet encore un affrontement de très haute intensité entre les deux voisins. Sans être rédhibitoire, ce match a tout de même une importance particulière, à quelques journées de la fin de la saison régulière.