Ligue Magnus: le LHC veut finir en beauté

Avant d’entamer des Play-Offs palpitants, Les Lions ont un dernier match de saison régulière à jouer face aux Ducs de Dijon. Et il est plein d’enjeu.



La soirée de mardi n’a pas été bonne pour Les Lions. Battus sur le fil sur la glace des Dragons de Rouen, ils ont en plus subi les conséquences de la victoire à l’arrachée de Bordeaux face à Angers.



Avec ces deux résultats combinés, Les Lions ont glissé à la 5e place du classement et ont perdu l’avantage du terrain.



Malgré tout, il est possible de le récupérer vendredi soir en s’imposant face à Dijon et en espérant que les Boxers ne prennent pas 3 points sur la glace d’Amiens.



Cela permettrait aux gones de commencer la série à domicile et surtout de jouer un éventuel match 7 à Charlemagne. Un avantage non négligeable donc.



Pour cela, il ne faudra donc pas se laisser surprendre par les Ducs. Avec un effectif presque au complet, un doute subsiste sur la participation de Julien Correia à ce match, Les Lions ont les armes pour s’offrir une dernière victoire en saison régulière et emmagasiner un maximum de confiance devant leur public.



Offensivement, bien sûr, puisque les deux meilleurs pointeurs du championnat, Takac et Fleming, ne faiblissent pas journée après journée, et défensivement également puisque Les Lions possèdent la 3e meilleure défense du championnat.



Une armada sûre de sa force qui devra tout de même se méfier de Ducs qui ne leur ont pas toujours réussi cette saison.



En effet, même si le bilan face aux Dijonnais est positif (2 victoires, 1 défaite), tous les supporters Lyonnais ont encore en mémoire la cinglante défaite encaissée à Trimolet.



Alors qu’ils menaient 3-0 à la fin du 1e tiers, les gones avaient sombré pour finalement s’incliner 6-3 au terme d’un scénario improbable.



Alors, même si les Bourguignons sont derniers et assurés de disputer les Play-Downs, ce qui ne donne que peu d’enjeu comptable à ce match, ils auront à cœur de garder leur bonne dynamique afin d’entamer la poule de maintien avec le plein de confiance.



Face aux Ducs, Les Lions ont donc un dernier défi à relever avant de se lancer dans leur affrontement avec les Boxers de Bordeaux.



Rendez-vous à la patinoire Charlemagne, à partir de 20h30 ce vendredi soir