Ligue Magnus: les Lions dos au mur

Après la défaite de samedi, Les Lions se sont une nouvelle fois inclinés face aux Boxers de Bordeaux (2-0). Ils sont maintenant dans l’obligation de s’imposer mercredi à Bordeaux.



Pourtant, les gones démarrent le match avec la manière. Ayant retenu les leçons de la veille, ils mettent l’intensité nécessaire et posent de nombreux problèmes aux Boxers.



Malheureusement, les gones ne parviennent pas à concrétiser leur domination et se heurtent de plus en plus à des Bordelais qui refont surface petit à petit. Plus équilibrée, la fin de tiers perd en intensité et les deux équipes rentrent au vestiaire dos à dos, 0-0 à la fin de la première période.



La seconde période est à l’avantage des Bordelais. Plus en jambe, ils prennent le jeu à leur compte et portent régulièrement le danger sur la cage de Sébastien Raibon.



Une nouvelle fois, les Boxers vont trouver la faille par l’inévitable Julien Desrosiers, l’homme fort côté Bordelais.



Sonnés, les hommes de Mitja Sivic ne parviennent pas à se révolter et subissent le jeu bordelais jusqu’à la fin de la seconde période. 1-0 pour les Boxers à la fin du T2.



On s’attend une réaction Lyonnaise dans la dernière période mais elle ne viendra jamais vraiment.



En manque d’inspiration, ils ne parviennent pas à gêner des Boxers qui jouent à leur main, se contentant de bloquer les attaques et sortir le palet.



Finalement, à 5 minutes du terme, les visiteurs vont même ajouter un second but par David Gilbert, mettant fin au suspens. 2-0 pour les Bordelais.



Après cette nouvelle défaite, Les Lions se retrouvent dos au mur. Mercredi, il faudra absolument s’imposer à Bordeaux pour rester en vie et s’offrir un match 6 à Lyon, vendredi.