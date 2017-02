Ligue Magnus: un dernier déplacement pour les Lions à Rouen

Pour leur dernier déplacement de la saison régulière, Les Lions seront à Rouen ce mardi soir pour un match important en vue du podium.



On le savait, les 3 derniers matchs à l’extérieur allaient forcément être déterminants en vue du classement final.



Mais, malgré des défaites à Grenoble et Bordeaux, Les Lions sont 4e et peuvent encore rêver du podium.



Pour cela, il faudra impérativement remporter les deux derniers matchs et espérer des revers Rouennais, qui termineront à Gap, vendredi, après la réception des Lions.



Ils peuvent également espérer des faux-pas Grenoblois, moins probable vu le calendrier des Bruleurs de Loups, qui termineront par deux matchs à domicile.



La première partie de cette mission à 6 points se déroulent donc sur la glace de l’île Lacroix.



Après leur renversant succès face aux Pionniers de Chamonix-Morzine, vendredi, les gones arrivent gonflés à bloc en Normandie, déterminés à réaliser un nouvel exploit en saison régulière.



Battre Rouen sur sa glace reste un exploit énorme, même si Les Lions ne pointent qu’à 5 longueurs et qu’ils ont un bilan positif face aux Dragons, notamment grâce à un succès incroyable en début de saison, sur cette même glace Normande.



Les gones pourront en tout cas compter sur leurs forces habituelles, très en vue vendredi, mais également sur des joueurs moins exposés mais tout aussi important et surtout décisifs face aux Pionniers tels que Kevyn Richard, Quentin Berthon ou Miks Lipsbergs entre autres.



Mais face à eux, Les Lions vont retrouver un des ogres du championnat. La qualité Rouennaise n’est plus à démontrer. Après une première partie de saison en dent de scie, ils ont passé la vitesse supérieure après les fêtes pour pointer au 2e rang aujourd’hui.



Avec un succès face aux Lions, ils s’assureraient une place sur le podium de la saison régulière et s’offriraient une finale de championnat à l’Alp’Arena de Gap, vendredi soir.



Les Lions ont l’opportunité de terminer la saison en beauté. En cas de victoire, les gones auraient fait le plus dur pour s’assurer l’avantage du terrain pour le premier tour des Play-Offs, et pourraient même rêver du podium encore accessible.



Rendez-vous ce mardi soir, à partir de 20h...