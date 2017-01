Lille-ASSE vendredi soir

La 20e journée de Ligue 1 de football débutera entre Lille et Saint-Etienne, vendredi, au stade Pierre-Mauroy (20h45):



Le gardien Jessy Moulin, suspendu lors des deux derniers matches après son exclusion à Lorient, effectue son retour.



En revanche, l'entraîneur Christophe Galtier déplore les absences du milieu

Vincent Pajot, touché aux adducteurs, et de l'attaquant Alexander Söderlund,

"qui a ressenti une douleur à une cuisse à la fin du match de Coupe",

dimanche.



De con côté, l'international marocain Oussama Tannane souffre d'une

pubalgie et devrait être opéré, selon Galtier. Enfin, la semaine prochaine,

les Verts reprendront la direction du sud de l'Espagne pour un nouveau camp d'entraînement en prévision de la vague de froid annoncée sur la région.



L'ASSE ne rentrera que deux jours avant la réception d'Angers, le dimanche 21 janvier.





Avec AFP