Loire: incarcération d'un homme qui a poignardé sa femme en pleine rue

Un homme de 36 ans qui a mortellement poignardé en pleine rue son épouse dont il était séparé, dimanche à La Grand-Croix (Loire), après avoir grièvement blessé son nouvel ami, a été mis en examen pour assassinat mardi et incarcéré, a-t-on appris auprès du parquet de Saint-Etienne.



Ce Turc installé en France depuis de nombreuses années, mais qui ne

maitrise par le français, a été mis en examen pour "assassinat, tentative

d'assassinat et port d'armes (couteau et hachette)", selon le parquet.



L'état de santé du nouveau compagnon de la victime, atteint de nombreuses blessures à l'arme blanche, s'est stabilisé.



Le pronostic vital de ce Sénégalais de 45 ans n'est plus engagé.



Le drame avait débuté dimanche vers 5h30 au nouveau domicile de la jeune

femme de 35 ans, d'origine turque, qui vivait séparée de son mari depuis le

mois de juin.



Entré de force dans son appartement, ce dernier avait sauvagement agressé à coups de hachette et de couteau le nouveau compagnon de son épouse, avant de s'en prendre à elle.



Après l'intervention d'une voisine qui a tenté de lui porter secours, elle s'était enfuie dans la rue.



Son agresseur l'avait rattrapée et lui avait porté d'autres coups de couteau qui lui ont été fatals. L'agresseur avait quitté les lieux avant de se rendre au commissariat d'une ville voisine quelques heures plus tard.



Les quatre enfants du couple, âgés de 4 à 11 ans, avaient été retrouvés en

bonne santé au domicile du père. Ils vont être placés en familles d'accueil ou dans un foyer, selon le parquet.