Loire: interpellation des auteurs présumés d'une violente agression

Les deux auteurs présumés d'une

violente agression qui a plongé dans le coma un homme de 32 ans, à

Sury-le-Comtal (Loire), dans la nuit de samedi à dimanche, ont été interpellés

mercredi matin.



Deux frères, âgés d'une trentaine d'années, ont été interpellés sans

difficulté par la gendarmerie à leur domicile de Sury-le-Comtal à 6h00 du

matin.



Mercredi soir, le parquet de Saint-Etienne a prolongé la garde à vue de ces deux hommes d'origine turque.



Ils devraient être présentés jeudi à un juge d'instruction dans le cadre de

l'enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire.



Le pronostic vital de la victime, âgée de 32 ans et hospitalisée au CHU de

Saint-Etienne, ne serait plus engagé.



Samedi soir, un différend aurait éclaté après un jet de pétards de la victime, qui réside comme ses agresseurs présumés sur la commune de

Sury-le-Comtal.



Des hommes se sont alors lancés à sa poursuite, et l'auraient passé à tabac, le laissant défiguré, souffrant d'un important traumatisme crânien et

blessé à l'arme blanche.



Les deux frères interpellés ne sont pas connus de la justice, selon le parquet de Saint-Etienne.





