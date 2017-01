Louis PELAEZ avec Emmanuel MACRON "le candidat de la gauche réaliste"

"Cet engagement est à la fois celui d’un citoyen et d’un entrepreneur, mais aussi celui d’un élu non encarté, depuis de nombreuses années, et pourtant réélu à 2 reprises sans étiquette et nommé président d’une société d’économie mixte qui accompagne les défis de la Métropole pour les années à venir en matière de mobilité et plus globalement de smart city"



Dans son communiqué, l'élu lyonnais explique avoir pris cette décision de soutien à Macron sans "aucune pression"



"Face à la crise politique...et au risque de voir l’extrême droite aux portes du pouvoir, la candidature et la dynamique d’Emmanuel Macron me parait la seule aujourd’hui en capacité de permettre au clan progressiste de gagner l’élection présidentielle".



Louis Pelaez craint que "notre pays soit gouverné en mode marche arrière et que nous allions de régressions en régressions" si les progressistes venaient à se trouver dans l'opposition .



"Notre pays a un besoin impératif de se déverrouiller, de se moderniser, de progresser socialement et sociétalement".



L'élu chef d'entreprise se dit persuadé de "l’absolue nécessité que seul le candidat de la gauche réaliste le mieux placé avant l’élection présidentielle doit être le seul représentant du clan progressiste susceptible d’être présent au second tour".



Louis Pelaez voit dans la démarche de Macron un renouvellement dans la méthode de gouvernement.



"Le système politique a besoin de se renouveler et d’être beaucoup plus réaliste. A ce titre l’exemple lyonnais auquel je participe concrètement notamment au titre de mes fonctions d’élus à la Ville de Lyon et au titre de Président de Lyon Parc Auto est un exemple à suivre".