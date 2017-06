Loulou, le Lyonnais de coeur est décédé en fêtant son anniversaire

Louis Nicollin, l'emblématique président de Montpellier et président du groupe éponyme, spécialisé dans le nettoyage, le ramassage et le retraitement des déchets ménagers et industriels, est mort jeudi, le jour de ses 74 ans, après avoir fait un malaise dans l'après-midi près de Nîmes.



"C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre président Louis Nicollin ce jeudi 29 juin", a tweeté le MHSC.



Louis Nicollin avait auparavant été transporté vers un hôpital de Nîmes (Gard) après avoir fait un malaise à la sortie d'un restaurant jeudi après-midi.



"C'est incroyable, alors qu'il fêtait son anniversaire", a réagi auprès de l'AFP Robert Nouzaret, un de ses amis et conseillers au club. "On va maintenant comprendre ce qu'il était en amour, en amitié et en tout", a-t-il ajouté.



"Je l'ai joint aujourd'hui pour lui souhaiter son anniversaire. Je lui ai dit qu'il en fêterait encore quelques uns. J'aurais mieux fait de me taire", a soufflé Nouzaret.



"Loulou" a été évacué vers l'hôpital Carémeau après son malaise.



Âgé de 74 ans, "Loulou" est un personnage emblématique du football français. Il a créé en 1974 le club de Montpellier La Paillade, devenu Montpellier Hérault Sport Club, et l'a conduit du niveau amateur jusqu'au titre de champion de France en 2012.



Connu pour ses sorties médiatiques fracassantes et son goût pour la bonne chère, grand ami de Michel Platini, il a également été l'accompagnateur de l'équipe de France pendant des années en tant que représentant de la Ligue de football professionnel (LFP).



Louis Nicollin est également le président du groupe Nicollin, spécialisé dans le nettoyage et le ramassage et le retraitement des déchets ménagers et industriels, fondé en 1945 à Saint-Fonds.