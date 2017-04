Lundi 10 avril Quinté + Maisons Laffitte

PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



LUNDI 10 AVRIL QUINTE+ MAISONS LAFFITTE



5 COMEDIA ERIA

9 MUFFIN MAN

11 SHANAWEST

2 LBRETHA

13 SAO PAOLO MENINA (MON COUP DE CŒUR)+

14 GREENSHOE

7 KITKARMA

8 A SONG FOR YOU



résultats :



C’est la grande forme ! On voit la tête du caissier tous les jours cette semaine !

Lundi 3 avril : tiercé (20,20). Mardi 4 : tiercé (113,70), quarté (255,97), quinté (324,00), tuyau 3e à 19/1 soit 693,67 euros de gains ! Vendredi 7 : tuyau 5e à 45/1 ! Samedi 8 : tiercé (90,70).