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Lundi 3 avril Quinté + Chantilly

Dimanche 2 Avril 2017

Lundi 3 avril Quinté + Chantilly
PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT

LUNDI 3 AVRIL QUINTE+ CHANTILLY

10 GRANDE BLEUE (MON COUP DE CŒUR)
2 QUANDREVIENDRASTU
3 ARGENTIC
12 ROC ANGEL
16 MIDNIGHT WATCH
4 STREETS OF RIO
5 SIVINSK
7 SUGAR BAY

résultats :

Mardi : tiercé (118,90), quarté (136,76), tuyau 2e à 12/1 ! Jeudi : tiercé (30,50).

 
Gérald BOUCHON---un incendie, un accident, un radar...appelez notre numéro URGENCES 24H/24, 7J/7: 0950.21.90.20



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Mercredi 29 Mars 2017 - 20:56 Jeudi 30 mars Quinté + Fontainebleau

Site de la radio d'informations Lyon 1ère, éditée par la SARL Balance Prod, 14 rue Crépet, 69007 Lyon
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Directeur de publication: Gérald BOUCHON
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