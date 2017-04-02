Lundi 3 avril Quinté + Chantilly

PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT
LUNDI 3 AVRIL QUINTE+ CHANTILLY
10 GRANDE BLEUE (MON COUP DE CŒUR)
2 QUANDREVIENDRASTU
3 ARGENTIC
12 ROC ANGEL
16 MIDNIGHT WATCH
4 STREETS OF RIO
5 SIVINSK
7 SUGAR BAY
résultats :
Mardi : tiercé (118,90), quarté (136,76), tuyau 2e à 12/1 ! Jeudi : tiercé (30,50).
LUNDI 3 AVRIL QUINTE+ CHANTILLY
10 GRANDE BLEUE (MON COUP DE CŒUR)
2 QUANDREVIENDRASTU
3 ARGENTIC
12 ROC ANGEL
16 MIDNIGHT WATCH
4 STREETS OF RIO
5 SIVINSK
7 SUGAR BAY
résultats :
Mardi : tiercé (118,90), quarté (136,76), tuyau 2e à 12/1 ! Jeudi : tiercé (30,50).