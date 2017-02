Lyon Basket: Arrivée officielle d'Alice Kunek

La CCG (Commission fédérale de Contrôle de gestion) a validé la venue de la joueuse australienne Alice Kunek (26 ans, 1m87).



L’ailière arrivera à Lyon le dimanche 19 février et complétera le groupe d’Etienne Faye jusqu’à la fin de la saison.



Le président du Lyon Basket, Nicolas Forel, a confirmé la signature de cette joueuse « qui jouera avec les Lionnes jusqu’à la fin de cette saison qui s’annonce passionnante. »



« Je remercie le coach Etienne Faye », explique le président, « pour avoir proposé une baisse de son propre salaire de façon à pouvoir intégrer cette nouvelle joueuse de talent. »



« C’est un profil de joueuse que je recherchais sur le poste 3 », explique Etienne Faye. « On a un gros déficit depuis le début de saison sur ce poste. C’est une rotation de plus et une joueuse qui va arriver en forme. Avec sa grande taille, on va pouvoir rivaliser face aux postes 3 de nos adversaires. Cela va équilibrer notre équipe dans la mesure où c’est une joueuse polyvalente. Cela va nous offrir une nouvelle dynamique et une complémentarité à ce groupe existant. Elle va jouer sur un registre différent, c’est une vraie plus-value. C’est un challenge pour elle de jouer à l’étranger pour la première fois. Elle a envie de montrer. Elle est capitaine de son équipe actuelle (Melbourne Boomers - WNBL), ce qui prouve une certaine capacité à amener du leadership dans un groupe. Mais il va falloir être patient, lui laisser le temps de s’adapter pour bien finir la saison. »



L’ailière australienne vivra sa première expérience à l’étranger avec le Lyon Basket. Elle termine en ce moment sa saison WNBL avec les Bulleen Boomers (Melbourne). La capitaine compile cette saison 12,1 points, 4,1 rebonds et 2,6 passes décisives en moyenne. Alice a notamment disputé avec l’équipe nationale australienne le Championnat du Monde U19 en 2009 et remporté le Championnat d’Océanie en 2015.