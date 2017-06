Lyon City Demain: un festival "pour mieux vivre en ville"

Un espace de coworking extérieur, un banc frais, une pause olfactive près de la halle Tony Garnier... la 5e édition du Lyon City Demain a lieu de jeudi à dimanche dans le quartier Gerland à Lyon.



"L'objectif est de remettre le citoyen au coeur de la ville", explique

Olivia Cuir, la directrice du festival qui a déjà investi le quartier de la Part-Dieu en 2015 et l'Hôtel Dieu en 2013 à Lyon.



"On souhaite promouvoir l'alimentation de demain, la nature urbaine, comme ici le parc des Berges, et la mobilité, source de lien social", poursuit Olivia Cuir qui assure que les projets présentés ne sont pas seulement des prototypes mais sont censés être reproduits pour d'autres villes.



C'est le cas de Trioco, un espace de coworking extérieur installé dans le

parc des Berges au sud de la ville. "Avec un accès wifi, des branchements pour recharger des ordinateurs et des vélos grâce aux panneaux photovoltaïques sur le toit, cet abri est un véritable espace de travail extérieur", détaille

Elodie Saugues, sa responsable.



Plus loin, un lieu de production agricole urbain T[h]anks Lyon, "le projet le plus abouti" selon la directrice du festival. "Grâce à l'hydroponie - la culture hors-sol - il est désormais possible de cultiver en ville, à consommation zéro, via la récupération de l'eau de pluie et des panneaux solaires", se félicite Olivia Cuir.



En tout, 14 projets de designers sont présentés sur l'ensemble du festival,

gratuit. Dont un banc frais, rafraîchi par un réservoir d'eau qui humidifie

l'assise en béton, ou une "aire de repos" composée de terrasses en bois sur la place qui fait face à la halle Tony Garnier, lieu de spectacles. Et où le

passant, d'ordinaire, ne prend pas le temps de s'arrêter.



Financé principalement par la Métropole de Lyon, le festival, qui avait

attiré 20.000 personnes en 2015, investit jusqu'au 18 juin Gerland, un ancien quartier industriel en pleine mutation.





