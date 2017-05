Lyon Startup revient pour une 5ème édition et lance son appel à projets.



Une centaine de projets d'entreprise innovante sera accompagnée dès septembre 2017.



Dispositif gratuit et ouvert à tous (salariés, chômeurs, étudiants, entrepreneurs ...) quelle que soit leur origine géographique, Lyon Startup a pour objectif de transformer en 4 mois une idée innovante en projet viable, générateur d'emplois à terme.



Les critères principaux de sélection portent sur l'innovation et le potentiel du projet.



Avec plus de 450 jeunes pousses accompagnées depuis sa création en 2014, Lyon Startup s'affirme comme le dispositif incontournable pour passer de l'idée à la création d'entreprise.



La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 juin 2017 sur le site www.lyonstartup.com



Cette année encore, Lyon Startup accompagnera 100 projets entre septembre et décembre 2017. Un programme intensif de 4 mois pensé pour les entreprises innovantes avec des ateliers (pitch, business model, stratégie commerciale, levée de fonds...), un diagnostic individuel, des journées networking et des témoignages d'entrepreneurs à succès.



La sélection des projets se fera en trois concours de pitch avec des retours d'experts dans leur domaine pour faire grandir les projets.



Lyon Startup offre une nouvelle fois l'opportunité aux 5 meilleurs projets non rhônalpins de loger les entrepreneurs, et de profiter d'un espace de travail entièrement équipé.



Au terme de ces 4 mois d'accompagnement, les 20 meilleurs projets se verront doter du label Lyon Startup, reconnu dans l'écosystème entrepreneurial français et source de contacts.



Les 3 meilleurs projets se partageront 25 000€, avec un premier prix à 15 000€. Un vrai coup de pouce pour aider au bon démarrage de ces jeunes pousses.