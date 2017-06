Lyon-Turin: 5,5 mds EUR de marchés présentés mercredi

La société chargée de réaliser la liaison

ferroviaire Lyon-Turin présentera mercredi aux entreprises

d'Auvergne-Rhône-Alpes 80 marchés, lancés dans les deux prochaines années, pour un montant total de 5,5 milliards d'euros, a annoncé vendredi son président Hubert du Mesnil.



Le futur tunnel transfrontalier, long de 57,5 kilomètres, et dont le coût

est estimé à 8,3 milliards d'euros, "entre dans sa phase de construction, et la semaine prochaine à Lyon, mercredi prochain, nous annoncerons à toutes les entreprises de la région le programme pour qu'elles puissent elles-mêmes ensuite y participer", a indiqué le président de la société franco-italienne TELT (Tunnel Euralpin Lyon-Turin), interrogé sur franceinfo.



"Ce que nous allons annoncer et lancer à Lyon c'est une première partie de 5 milliards et demi (...), c'est 80 marchés qui seront organisés et lancés

dans les deux ans qui viennent et qui intéresseront donc des dizaines et des

dizaines d'entreprises de toutes les tailles pour participer à cette

construction", a-t-il ajouté.



Hubert du Mesnil a assuré que "le planning est maintenant tout à fait

contrôlé", alors que la mise en service de cette ligne est prévue pour 2030,

"même un peu avant, nous l'espérons, nous visons 2028".



Il a en outre indiqué que l'Etat français, pour financer sa part des travaux, étudie la possibilité de mettre en place une eurovignette, prélevée

sur le trafic des poids lourds.



"L'Europe ouvre cette possibilité, la France a commencé à l'étudier, le

gouvernement appréciera s'il faut ou pas utiliser cette ressource, de toute

façon le financement sera garanti par l'Etat d'une manière ou d'une autre",

a-t-il déclaré.



Le coût total du tunnel sera partagé entre l'Union européenne (40%),

l'Italie (35%) et la France (25%, soit 2,21 milliards d'euros).



L'accord initial sur la construction de cette ligne ferroviaire à grande

vitesse, combinant fret et trafic de voyageurs, remonte à 2001. Le projet se heurte cependant à l'hostilité des écologistes français et surtout italiens,

qui le considèrent comme trop onéreux et nuisible à l'environnement.



Le Parlement français a donné en janvier son feu vert définitif à la

ratification de l'accord entre la France et l'Italie pour lancer les travaux

définitifs de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin.







