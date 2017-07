Lyon-Turin: pour le gestionnaire, "pause" ne signifie pas "suspension"

La "pause" confirmée mercredi par la ministre des Transports pour le projet de liaison ferroviaire à grande vitesse

Lyon-Turin ne veut pas dire "suspension" des travaux, a indiqué jeudi à l'AFP la société franco-italienne TELT, responsable de sa réalisation.



"Ce n'est pas une suspension de l'activité, c'est-à-dire des chantiers de

reconnaissance qui sont engagés", a déclaré une porte-parole de la société

responsable de la réalisation de l'ouvrage. "Il s'agit d'engager une réflexion pour poser le cadre général de la pérennisation des financements à moyen et long terme".



"On reste sur le calendrier qui a été annoncé", à savoir que les appels

d'offres pour la poursuite du chantier doivent être lancés à partir de 2018, a

ajouté TELT.



Interrogée à l'Assemblée nationale mercredi, Élisabeth Borne a confirmé que le Lyon-Turin "fait partie des projets qui sont concernés par la réflexion et la pause qui ont été annoncés par le président de la République", Emmanuel

Macron, lors de l'inauguration de la ligne TGV Paris-Rennes le 1er juillet.



La ministre a toutefois fait état de la "spécificité" du projet qui "a été

financé à 40% par l'Union européenne, mais aussi à 35% par l'Italie, et qui

fait partie des réseaux trans-européens", "un aspect" à "prendre en compte" dans les éventuelles décisions à venir.



Ces propos ont un peu jeté le trouble entre adversaires du Lyon-Turin, à

l'instar du maire écologiste de Grenoble Éric Piolle qui voit dans cette pause "une sage décision", et partisans du projet, comme la députée de Savoie Émilie Bonnivard (LR) qui a demandé au président Macron de "confirmer l'engagement de l'État" dans la réalisation de la ligne.



Jeudi, Éric Fournier (UDI), maire de Chamonix et vice-président du conseil

régional Auvergne-Rhône-Alpes, a lui demandé à l'État de "clarifier sa

position" après les propos de Mme Borne, rappelant l'importance du fret pour désengorger les vallées alpines et lutter contre la pollution.





