Lyon commémore la condamnation de Klaus Barbie il y a 30 ans

Les archives du procès, conservées aux Archives nationales et aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, seront désormais librement consultables pour "contribuer sans relâche à lutter contre le révisionnisme et

l'oubli", ont annoncé en parallèle les ministres de la Justice et de la

Culture dans un communiqué diffusé lundi.



Barbie, surnommé le "boucher de Lyon", y fut le chef de la Gestapo durant la Seconde Guerre mondiale. En fuite pendant 40 ans, puis extradé de Bolivie en 1983 grâce au travail des époux Klarsfeld, il fut jugé pour la rafle de 44 enfants juifs et de sept encadrants dans la "colonie" d'Izieu (Ain) en avril 1944 ainsi que pour l'organisation d'un convoi de Lyon à Auschwitz le 11 août 1944.



Le tortionnaire allemand, défendu par l'avocat Jacques Vergès, avait quitté

le banc des accusés au 3e jour d'audience. Condamné à 73 ans, il est mort en prison le 25 septembre 1991 à 77 ans.



Cette commémoration s'inscrit dans une série de conférences, d'expositions et de projections organisées à Lyon et dans les environs jusqu'au printemps 2018.





