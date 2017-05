Lyon commémore la victoire de 1945

La cérémonie commémorant la Victoire de 1945 est organisées lundi 8 mai à 11h15 au Parc de la Tête d’Or.



Gérard Collomb participera à cette cérémonie aux côtés du préfet Henri-Michel Comet, du Général de corps d’armée Pierre Chavancy, Gouverneur militaire de Lyon et du Comité de liaison des Associations d’Anciens Combattants et Résistants.



Cette cérémonie se déroulera au Parc de la Tête d’Or (entrée : Porte des Enfants du Rhône).



Elle débutera à 11h15 par une prise d’armes et une remise de décorations et sera suivie, à 11h45, des allocutions officielles et d’un défilé militaire.



A 12h45, le cortège se rendra au monument aux Morts - l’Ile du souvenir pour un dépôt de gerbes.



La cérémonie se conclura à 13h30 autour d’un cocktail-déjeunatoire servi à l’Orangerie du Parc.



Les jeunes du Service Civique et ceux du Scoutisme français participeront à cette cérémonie.



Possibilité de stationnement par l’entrée de la Voûte, boulevard Stalingrad, le long de l’allée du chemin de fer.



Des autobus achemineront les participants vers les différents lieux de la manifestation.