Lyon: les socialistes pro-Macron sortent du bois

Une cinquantaine d'élus et de responsables socialistes de Lyon et sa région annoncent avoir "décidé de ne pas participer" à la primaire organisée par le PS et de "s'engager aux côtés

d'Emmanuel Macron".



"Nous sommes conscients que ce choix peut surprendre. Nous le faisons

toutefois en responsabilité, convaincus que les valeurs que nous portons sont

aujourd'hui mieux défendues par un candidat extérieur à la primaire: Emmanuel Macron", affirment-ils.



Ce manifeste intitulé "les socialistes avec Macron" est signé par de

nombreuses figures de la métropole lyonnaise, menées par le sénateur-maire Gérard Collomb, soutien de la première heure du fondateur du

mouvement En marche!.



"Chacun sait bien qu'il n'existe aucune chance pour un candidat sorti de la

primaire, non seulement de l'emporter, mais même d'être présent au second tour", assurent, lapidaires, les signataires, parmi lesquels David Kimelfeld, maire du 4ème arrondissement de Lyon, premier vice-président de la Métropole et premier secrétaire fédéral.



"Nous comprenons que des militants socialistes, des Français de gauche,

puissent faire un autre choix. Nous leur disons que nous devrons nous

retrouver dès après la primaire autour d'Emmanuel Macron et leur donnons

rendez-vous dès le 4 février au Palais des Sports de Gerland", écrivent-ils.



"Notre conviction, c'est que nous vivons une recomposition politique

majeure comme on n'en n'avait plus connue depuis le congrès d'Épinay".



"La première raison qui nous conduit à soutenir Emmanuel Macron, c'est la

cohérence de son programme, le seul qui s'adresse à tous les Français et non à une frange particulière de l'électorat, le seul qui soit pensé pour gouverner

et non pour emporter le scrutin d'un camp", relèvent les signataires.



Emmanuel Macron avait lui-même appelé la semaine dernière les socialistes à le rejoindre, "sans même attendre le résultat de la primaire" du PS et des alliés.



Voici les signataires du manifeste adressé à la rédaction de Lyon 1ère





Abdel ACHACHE, Adjoint au Maire du 3ème arrondissement de Lyon

Florene ASTI-LAPERRIERE, conseillère municipale d'Ecully, secrétaire fédérale Pascal BELON, secrétaire de section Samia BELAZIZ, conseillère municipale de Villeurbanne, conseillère déléguée de la Métropole de Lyon

Geoffroy BERTHOLLE, Adjoint au Maire du 4ème arrondissement de Lyon Romain BLACHIER, Adjoint au Maire de 7ème arrondissement de Lyon, conseiller métropolitain, membre du bureau fédéral

Emmnanuel BUISSON-FENET, membre du bureau fédéral

Anne BRUGNERA, Adjointe au Maire de Lyon, Président du groupe socialiste et apparentés à la Métropole de Lyon

Loïc CHABRIER, Adjoint au Maire de Villeurbanne, Conseiller métropolitain, secrétaire fédéral

Caroline COLLOMB, secrétaire de section (Lyon 5e)

Gérard COLLOMB, Sénateur-Maire de Lyon

Guy CORAZZOL, Adjoint au Maire de Lyon, secrétaire fédéral

Christian DE SALINS, Adjoint au maire du 5ème arrondissement de Lyon Christophe DERCAMPS, Adjoint au Maire du 4ème arrondissement, Conseiller métropolitain

Izzet DOGANEL, Adjoint au Maire de Bron, secrétaire fédéral

Jean-Baptiste DUCATEZ, conseiller municipal de Genas

Alain FOCACHON, secrétaire de section (Pierre-Bénite)

Pierre FRONTON, Adjoint au Maire du 3ème arrondissement de Lyon

Béatrice GALLIOUT, 1ère Adjointe du 5ème arrondissement de Lyon, Conseillère métropolitaine

Mina HAJRI, Adjointe au Maire du 9ème arrondissement de Lyon

Saïd INTIDAM, Adjoint au Maire du 5ème arrondissement de Lyon

Brigitte JEANNOT, Adjointe au Maire de Givors, conseillère métropolitaine, secrétaire fédérale

Hubert JULIEN-LAFERRIERE, Maire du 9ème arrondissement de Lyon Prosper KABALO, premier Adjoint au Maire de Villeurbanne

Georges KEPENEKIAN, Premier Adjoint au Maire de Lyon, conseiller délégué de la Métropole de Lyon

David KIMELFELD, Maire du 4ème arrondissement de Lyon, premier Vice-président de la Métropole de Lyon, Premier secrétaire fédéral

Ali KISMOUNE, conseiller municipal délégué de Lyon

Michel LE FAOU, Adjoint au Maire de Lyon, Vice-président de la Métropole de Lyon

Bruno LEBUHOTEL, conseiller métropolitain

Franck LEVY, conseiller municipal délégué de Lyon

Karim MATARFI, Adjoint au Maire du 8ème arrondissement de Lyon Catherine NERAUDEAU-MARDON, Gérard NICOLAS, militant du 1er arrondissement

Sarah PEILLON, conseillère métropolitaine, secrétaire fédérale

Narjes RUBAT, secrétaire fédérale - Maud ROY, Adjointe au Maire du 3ème arrondissement de Lyon

Ronald SANNINO, Conseiller métropolitain

Valérie SCHELL, Adjointe au Maire du 4ème arrondissement de Lyon

Joël SERAFINI, militant dans le 2ème arrondissement de Lyon

Maud SGORBINI, première Adjointe au Maire du 9ème arrondissement de Lyon

Alain SITBON, militant à Rillieux-la-Pape

Jérôme STURLA, conseiller municipal de Décines, conseiller métropolitain, secrétaire fédéral

Jean-Louis TOURAINE, Député du Rhône, conseiller municipal de Lyon Aline VOISEMBERT, secrétaire fédérale Virginie VARENNE, Adjointe au Maire du 4ème arrondissement de Lyon, conseillère métropolitaine

Grégory VIRGA, militant du 4ème arrondissement de Lyon.