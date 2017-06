Lyon: plus de 300 manifestants contre les ordonnances Macron

Plus de 300 personnes, selon la police, se sont rassemblées ce lundi en fin d'après-midi à Lyon pour protester contre les "ordonnances Macron", visant à réformer le droit du travail.



Derrière la banderole de tête sur laquelle était écrit: "Face aux

ordonnances, défendons nos conquêtes sociales!", le cortège s'est ébranlé vers 18H30 depuis la place des Terreaux, devant l'Hôtel de Ville, en direction de la place Carnot face à la gare de Perrache.



Parmi les manifestants, qui répondaient à l'appel du "Front Social" (ndlr : une coordination de syndicats, associations et collectifs de gauche), certains scandaient "Macron, démission", "Anti, anticapitaliste !" tandis que d'autres portaient à bout de bras des pancartes indiquant "Contre la loi Travail, la rue répond lutte sociale" ou encore "Auto-défense contre les ordonnances".



On pouvait compter dans leurs rangs de nombreux jeunes, des militants de la CGT, du NPA ou encore du CNT.



"La politique de ce gouvernement est une atteinte contre les salariés. On

s'est battu contre Hollande, on continuera à le faire", a déclaré à l'AFP

Denis Darmazey.

"

Le désaccord se passe dans la rue, pas dans les urnes!", a lancé pour sa

part Manon, 23 ans.



Aucun incident n'a été signalé au cours de la manifestation.





