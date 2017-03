Lyon poursuit l'aménagement de ses berges

Un nouveau plan pour la poursuite de

l'aménagement des berges du Rhône et de la Saône, représentant un

investissement global de 5,1 millions d'euros, a été signé entre la

Métropole de Lyon et Voies navigables de France (VNF).



Cette nouvelle charte, valant pour la période 2016-2021, vise à poursuivre

la restauration de la façade fluviale, notamment sur les rives de la Saône,

qui avaient bénéficié lors du précédent plan d'un vaste chantier d'aménagement sur quinze kilomètres.



Des travaux seront également conduits sur le canal de

Miribel.



Le développement de l'offre touristique, avec l'arrivée annoncée de trois nouveaux bateaux de promenade, et l'accompagnement de la croissance du transport fluvial, sont également au coeur de cette nouvelle charte.



"C'est une valeur ajoutée d'image, la métropole a su reconquérir son

linéaire fluvial", s'est félicité le conseiller délégué de la Métropole en

charge du fleuve, Roland Bernard, lors d'une conférence de presse. "Lors de la signature de la première charte, en 1997, il y avait sept bateaux de

croisière, aujourd'hui ils sont 27 et nous estimons à 60 millions d'euros par an leurs retombées économiques sur le territoire".



Dans son volet environnemental, le programme comprend également

l'expérimentation d'une déchèterie fluviale, mise en place depuis décembre.



Pour le directeur de VNF, Marc Papinutti, "Lyon est un exemple

extraordinaire de multifonctionnalité du fleuve et de la rivière", en

soulignant que "d'autres agglomérations, comme Strasbourg" souhaitaient s'en inspirer.



Depuis 2007, les berges du Rhône, longtemps encombrées de parkings, ont été rendues à la promenade sur 5 km, du parc de la Tête d'Or au nord à celui de Gerland au sud.







Avec AFP